ศุลกากรภาค 4 แถลงข่าวจับบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ไฟฟ้า รวมมูลค่ากว่า 28 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ศุลกากรภาค 4 แถลงข่าวจับบุหรี่ต่างประเทศและบุหรี่ไฟฟ้าลักลอบนำเข้าในพื้นที่รับผิดชอบ ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569 รวมมูลค่ากว่า 28 ล้านบาท
วันนี้ (21 เม.ย.) สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 แถลงผลการตรวจยึดสินค้าผิดกฎหมายประเภทบุหรี่ต่างประเทศและบุหรี่ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ หลังระดมกำลังเข้าตรวจสอบในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเข้มงวด ตามนโยบายรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายเข้าสู่ประเทศ
ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล ภายใต้การกำกับดูแลของ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มอบหมายให้กรมศุลกากรเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมาย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย Quick Big Win ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ควบคู่กับการปกป้องสังคม และการจัดเก็บรายได้ของรัฐอย่างเป็นธรรม
กรมศุลกากร โดย นายพานทอง ลอยกุลนันท์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมี นายยุทธนา พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และ นายพิชญา เจริญสันต์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่เร่งดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามอย่างเข้มข้น
ผลการปฏิบัติงานของส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 นำโดยฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ร่วมกับด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ ด่านศุลกากรสงขลา และหน่วยสืบสวนปราบปรามสงขลา ได้เข้าตรวจค้นพัสดุในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2569 ถึง 31 มี.ค. 2569 สามารถตรวจยึดบุหรี่ต่างประเทศ จำนวน 14,028 คอตตอน รวม 2,805,520 มวน มูลค่ากว่า 13 ล้านบาท บุหรี่ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 52,748 ชิ้น มูลค่ากว่า 15 ล้านบาท รวมมูลค่าการตรวจยึดทั้งสิ้นกว่า 28 ล้านบาท
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นผลสำเร็จสำคัญในการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายไม่ให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามตามกฎหมาย และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ศุลกากรยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมายทุกรูปแบบ