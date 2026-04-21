ตำรวจรวบโจรสองผัวเมียตระเวนลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ อ.ลานสกา

นครศรีธรรมราช - ตำรวจ สภ.ลานสกาตามจับไอ้เสือ-นางสิงห์ วัยรุ่นผัวเมียตระเวนลักรถจักรยานยนต์ กุญแจผีไม่ต้องเมียคร่อม ผัวถีบ ตามรวบขณะพลอดรักคาศาลาในสวนสาธารณะ ผู้ชายมีหมายจับคดีลักทรัพย์ ฝ่ายหญิงมีคดีบัญชีม้าพื้นที่พัทยา
วันนี้ (21 เม.ย.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช พ.ต.ท.ทินกร แก้วสาร สารวัตรสืบสวน สภ.ลานสกา และ ร.ต.อ.ฐานันดร แก้วสาร รอง สว.สส.สภ.ลานสกา นำกำลังชุดสืบสวน สภ.ลานสกา เข้าติดตามล่าตัวโจรผัวเมียวัยรุ่น คือนายจีรภัทร หรือบ่าว อายุ 20 ปี ชาวหมู่ 6 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา และนางสาว จารุวรรณ หรืออุ๊ อายุ 21 ปี 2 ผัวเมีย หลังจากก่อเหตุลักรถจักรยานยนต๋ในชุมชนริมคลองพัทธสีมา หมู่ 5 ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา นครศรีธรรมราช และก่อเหตุต่อเนื่องในหลายพื้นที่
ตำรวจได้ติดตามตัวพบว่าหลังจากก่อเหตุแล้วทั้งคู่ได้นำรถจักรยานยนต์ที่ได้มาไปเก็บแล้วพากันไปเที่ยวต่อในสวนสาธารณะในตัวเมืองนครศรีธรรมราช และทั้งคู่ยังเป็นบุคคลตามหมายจับ โดยนายจีรภัทร หรือ บ่าว มีหมายจับคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อเดือนมีนาคม 2569 ส่วนนางสาว จารุวรรณ หรืออุ๊ มีหมายจับคดีบัญชีม้า ออกโดยศาลจังหวัดพัทยา ตำรวจได้ติดตามตัวไปจนถึงสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 หรือทุ่งท่าลาด พบทั้งคู่ไปนั่งพลอดรักกันอยู่ในศาลาในสวนสาธารณะ ตำรวจได้แสดงตัวและจับกุมตามหมายจับเดิม ทั้งคู่รับเป็นบุคคลเดียวกัน
ต่อมาตำรวจได้คุมตัวทำการสอบข้อมูลพบว่าทั้งคู่จะขับรถจักรยานยนต์ออกตระเวนไปตามชุมชนต่างๆ หากพบว่ามีรถจักรยานยนต์จอดอยู่เมื่อสบโอกาสจะเข้าไปดูหากไม่ได้มีการล็อกไว้ นางสาวจารุวรรณ หรืออุ๊ จะรับหน้าที่ไปคร่อมรถจักรยานยนต์นำออกมาแล้วให้นายจีรภัทรหรือบ่าว สามีเป็นคนถีบดันท้าย แต่หากมีกุญแจเสียบคาไว้จะฉวยโอกาสขับรถได้โดยง่ายหนีไปทันที จากนั้นจะนำรถไปถอดป้ายทะเบียน และนำรถไปขายหาเงินมาใช้ พื้นที่ก่อเหตุส่วนใหญ่จะอยู่ในอำเภอลานสกาและใกล้เคียง
ตำรวจจึงแจ้งข้อหาเพิ่มกับทั้งคู่คือ ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจรโดยใช้ยานพาหนะเพื่อความสะดวกในการพาทรัพย์นั้นไปและหลบหนี ส่วนคดีบัญชีม้าของ สภ.พัทยา ตำรวจได้แจ้งพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีมารับตัวไปดำเนินคดีตามลำดับการเกิดเหตุในคดีอาญา