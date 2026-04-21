สรรพสามิตสงขลาแปรรูปของกลางเป็นหัวเชื้อชีวภาพ ส่งต่อ รร.ในพื้นที่ใช้ในการเกษตร

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - สรรพสามิตสงขลาแปรรูปของกลาง เหล้า-บุหรี่-ยาสูบ ส่งต่อ ศอ.บต. ผ่านกระบวนการหมักเป็นหัวเชื้อชีวภาพ สำหรับใช้ในการกำจัดแมลงและควบคุมวัชพืช หนุนโรงเรียนในพื้นที่เพื่อใช้ในการเกษตร
วันนี้ (21 เม.ย.) ที่หน้าอาคารอเนกประสงค์ ศอ.บต. นายจำแลง บัวสงค์ สรรพสามิตพื้นที่สงขลา พร้อมด้วย นางสาวพรเพ็ญ เม่งช่วย สรรพสามิตพื้นที่สาขาสะเดา และผู้แทนจากกรมสรรพสามิต นำยาสูบ บุหรี่ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ตรวจยึดได้จากการปราบปรามเหล้าเถื่อนในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง ที่ผ่านการแปรรูปผ่านกระบวนการทำลายตามหลักวิชาการ โดยผสมร่วมกับน้ำหมักชีวภาพจนได้เป็น “หัวเชื้อชีวภาพ” ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างปลอดภัย โดยมี นางสาวนิชาภา หมื่นไกร ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจการพิเศษ ศอ.บต. เป็นผู้รับมอบ
โดยของกลางดังกล่าวฯ ดำเนินการตามนโยบายของกรมสรรพสามิต ที่ต้องการให้มีการนำของกลาง ผ่านกระบวนการทำลายที่ถูกต้องตามระเบียบถูกต้อง และไม่สามารถนำกลับมาใช้ในลักษณะเดิมได้ ก่อนนำมาปรับเปลี่ยนเป็นสารชีวภาพสำหรับใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช และควบคุมวัชพืชในแปลงเกษตร เพื่อช่วยลดการพึ่งพาสารเคมี ลดต้นทุนการผลิต และส่งเสริมแนวทางเกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้
ทั้งนี้จากการดำเนินงานไม่เพียงแต่จะช่วยลดปัญหาของกลางค้างสต็อก แต่ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับของที่ตรวจยึดได้อย่างคุ้มค่า เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและเกษตรกรในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนถึงการบูรณาการทำงานของภาครัฐในการดูแลสังคม ควบคู่กับการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ในส่วนของการต่อยอดประโยชน์นั้น ศอ.บต. เตรียมนำหัวเชื้อชีวภาพดังกล่าว ส่งต่อไปยังโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในเครือข่ายของ ศอ.บต. จำนวน 18 แห่ง นักเรียนทุนวรเกษตรเมธี ภายใต้โครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้าน โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) เพื่อให้ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้นำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมด้านการเกษตร เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลพืชผล ลดต้นทุน และลดผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อไป