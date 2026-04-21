ตร.ตามรวบโจรขโมยล้อรถจักรยานยนต์ลานจอดรถ รพ.

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ตำรวจตามรวบโจรขโมยล้อรถจักรยานยนต์ โดยขณะลงมือก่อเหตุที่ลานจอดรถโรงพยาบาลมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้พอดี เจ้าตัวสารภาพได้ยืมรถเพื่อนไปก่อเหตุและกำลังเตรียมจะนำไปขาย
วันนี้ (21 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หาดใหญ่ ภายใต้การสั่งการของ พ.ต.อ.มาชา แก้วทอง ผกก.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ท.ชนาวิน รัตนาวิน รอง ผกก.สส.สภ.หาดใหญ่, พ.ต.ท.ธีรพงศ์ วิชิต สว.สส.สภ.หาดใหญ่, ร.ต.ท.สายัณห์ จิตโสภา พร้อมด้วย ตำรวจชุดปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการโจรกรรมรถ (ปจร.) จับกุม นายมินทฎา หรือมิน อายุ 25 ปี พร้อมด้วยของกลาง ล้อแม็กพร้อมยางของรถจักรยานยนต์ ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 110 ไอ จำนวน 1 ล้อ เสื้อยืดแขนสั้นสีเหลือง จำนวน 1 ตัว กางเกงขาสั้นสีส้ม จำนวน 1 ตัว หมวกผ้าสีดำ จำนวน 1 ใบ เสื้อแขนยาวแบบมีฮูดสีดำ
เนื่องจากเมื่อวันที่ 18 เม.ย.69 ที่ผ่านมา นายมินทฎา ได้เข้าไปขโมยล้อจากรถจักรยานยนต์ในลานจอดรถโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ซึ่งกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้ขณะที่ นายมินทฎา ผู้ก่อเหตุ กำลังนั่งถอดล้อรถจักรยานยนต์
จากการสอบถาม นายมินทฎา ได้ยอมรับว่า ตนได้ไปก่อเหตุขโมยล้อหน้าของรถจักรยานยนต์ ภายในลานจอดรถของโรงพยาบาลจริง โดยตนได้ยืมรถจักรยานยนต์ของเพื่อนไปใช้ในการก่อเหตุ แล้วหลบหนีพร้อมนำล้อรถจักรยานยนต์ที่ได้จากการก่อเหตุมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่บ้านพัก เพื่อที่จะเตรียมนำไปขายในร้านขายของเก่าแต่โดนตำรวจตามรวมได้ก่อน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาลักทรัพย์ (ล้อรถจักรยานยนต์) ของผู้อื่นในเวลากลางคืน หรือรับของโจร คุมตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.หาดใหญ่ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป