กลับมาอีกครั้ง Phuket Pride Festival ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ ยกระดับ “ไข่มุกสีรุ้งแห่งทะเลอันดามัน”

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - กลับมาอีกครั้งกับงานเทศกาลยิ่งใหญ่ Phuket Pride Festival 2026 ยกระดับ “ไข่มุกสีรุ้งแห่งทะเลอันดามัน” เปลี่ยนเกาะสวรรค์ให้เป็นพื้นที่เท่าเทียม เพื่อสร้างความหลากหลาย ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน
นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง เป็นประธานการประชุมการจัดงาน Phuket Pride Festival 2026 “ไข่มุกสีรุ้งแห่งทะเลอันดามัน” โดยมี คุณศุภกร สุวรรณ์ นายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ พร้อมด้วย คุณสมพล นพสร สิทธิเวช อุปนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองป่าตอง หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองป่าตอง เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรป่าตอง เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลป่าตอง คณะกรรมการชุมชน ตัวแทนผู้ประกอบการโรงแรม ผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่ตำบลป่าตอง รวมทั้ง นางสาวอำนวย ทองสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต และ คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 20 เม.ย.ที่ห้องประชุมพระพิศิษฐ์กรณีย์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองป่าตอง เพื่อเป็นการพูดคุยหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Phuket Pride Festival 2026 ที่จะมีขึ้นในพื้นที่ป่าตอง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2569
คุณศุภกร สุวรรณ์ นายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ พร้อมด้วย คุณสมพล นพสร สิทธิเวช อุปนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ กล่าวว่า การจัดงาน Phuket Pride Festival 2026 ครั้งนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 4 ซึ่งปีนี้จะเป็นการจัดงานยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา และ เพื่อเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ “ไข่มุกสีรุ้งแห่งทะเลอันดามัน” ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของของกลุ่ม LGBTQI+ ทั่วโลก บนนิยามความหลากหลาย ทั้งสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะเปิดบ้านต้อนรับนักเดินทางทุกเพศทุกวัยเข้าสู่การเฉลิมฉลอง Phuket Pride Week ที่จะเปลี่ยนเกาะแห่งนี้ให้เป็นพื้นที่เท่าเทียม
โดยงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่าง ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน 2569 เพื่อสร้างความหลากหลาย ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว ประกอบกับการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ซึ่งมีความหลากหลายทางด้านเพศ และเป็นการเปิดกว้างในสิทธิทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อส่งเริมพื้นที่ปลอดภัยในการแสดงออกทุกอัตลักาณ์ สร้างความเข้าใจและการยอมรับในสังคม ส่งเสริมความเท่าเทียมตาม พ.ร.บ.ความเท่าเทียมทางเพศ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขสำหับทุกเพศ
โดยในงานดังกล่าวมีการกำหนดจัดกิจกรรมกขึ้นอย่างหลากหลาย มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด เวทีเสวนาสร้างแรงบันดาลใจ เรื่องสิทธิความเท่าเทียมและความหลากหลาย (Pride Talk Vol.) การประกวด Miss Queen Andaman Power 2026 และ การจัดแสดงขบวนพาเหรดสุดยิ่งใหญ่อลังการ
คุณศุภกร สุวรรณ์ นายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ พร้อมด้วย คุณสมพล นพสร สิทธิเวช อุปนายกสมาคมอันดามันพาวเวอร์ ยังกล่าวต่อไปว่า การจัดงานในครั้ง จะทำให้เห็นว่า Phuket Pride Festival เป็นมากกว่างานเฉลิมฉลองเพียงอย่างเดียว แต่งานนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยในปีนี้ซึ่งเป็นปีที่ 4 ของการจัดงาน มุ่งยกระดับ Pride จากการมองเห็น ไปสู่การมีเสียงและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ด้วยการเชื่อมโยงเสียงของประชาชนสู่นโยบายและการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน
ขณะที่นางลลิตา มณีศรี นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้นับว่าเป้นงานสำคัญอีกงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าตอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญระดับโลก ซึ่งทางเทศบาลพร้อมที่จะสนับสุนการจัดงานให้เป็นด้วยความเรียบร้อย และขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าว