ตร.ภูเก็ต บุกรวบ สมุนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชาวรัสเซีย ตระเวนกดเงินจากบัญชีม้า

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สืบจังหวัดภูเก็ตบุกรวบสมุนแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชาวรัสเซียคาห้องพักย่านราไวย์ ตระเวนกดเงินตู้ ATM ย่านฉลอง ราไวย์ จากบัญชีม้า 16 ครั้ง ยอดเสียหายทะลุเฉียด 1 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 20 เม.ย.69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต ภายใต้การอำนวยการ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม
ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.อกนิษฐ ด่านพิทักษ์ศาสน์
รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.เอกลักษณ์ บุญแสงเจริญ
ผกก.สืบสวน.ภ.จว.ภูเก็ต นำโดย พ.ต.ต.โสภณัฐ นายาว สว.กก.สืบสวน ภ.จว.ภูเก็ต และชุดสืบสวนฯ ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาชาวต่างชาติที่ตระเวนกดเงินที่ได้จากการหลอกลวงในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี คือ นายอันตอน อายุ 41 ปี สัญชาติรัสเซีย ที่ ห้องพักภายในอพาร์ทเมนต์แห่งหนึ่งในต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต
ในข้อหา เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชน, เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดฐานโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน และใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบเพื่อประโยชน์ในการเบิกถอนเงินสดโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ตามหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ จ.351/2569 ลงวันที่ 17 เมษายน 2569
การจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากการสืบสวนพบว่า บุคคลดังกล่าวเป็นหนึ่งในกลุ่มคนร้ายที่เกี่ยวข้องกับการถอนเงินที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยรับหน้าที่เป็นคนถอนเงินที่หน้าตู้ ATM สาขา มินิบิ๊กซี ซอยตาเอียด ต.ฉลองฯจำนวน 16 ครั้ง รวม 331,000 บาท พบ CASE ID ที่เกี่ยวข้อง 16 เคส รวมความเสียหายในคดี 795,367 บาท
ทั้งนี้จะได้ทำการสืบสวนขยายผลผู้ร่วมขบวนการรายอื่น ที่เกี่ยวข้องต่อไป แลเ นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฎร์ธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป