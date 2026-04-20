เกษตรกร จ.ตรังเตรียมบุกพบ “ศุภจี” จี้เร่งแก้ปัญหาปาล์มน้ำมันราคาตกรายวัน

ตรัง - เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน จ.ตรังจวกรัฐแก้ปัญหาปาล์มราคาตกรายวันไร้ทิศทาง พร้อมคาดว่าอีก 2-3 วันนี้ ราคาคงร่วงลงไปเหลือกิโลกรัมละ 5 บาท ทำเกษตรกรยิ่งเดือดร้อนหนัก ประกาศรวมตัวบุกพบ รมว.พาณิชย์ 22 เม.ย.นี้
วันนี้ (20 เม.ย.) เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังได้เรียกร้องให้นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่มารับฟังปัญหาจากเกษตรกรชาวสวนปาล์มภาคใต้โดยตรง หลังทราบข่าวว่า นางศุภจีมีกำหนดจะลงพื้นที่พบปะกับผู้ประกอบการโรงงานใน จ.สุราษฎร์ธานี
เกษตรกรกลุ่มดังกล่าว ระบุว่า รัฐมีนโยบายสะเปะสะปะ ทำราคาผลปาล์มของเกษตรกรร่วงรายวัน นับจากคำสั่งห้ามส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ และล่าสุดคือ คำสั่งบังคับให้ลานเทซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคากิโลกรัมละ 7.90 บาท ในขณะที่ราคาหน้าโรงงานลดลงรายวัน
นางอภิญญา วงศ์วิวัฒน์ เจ้าของลานเทวงศ์วิวัฒน์ เปิดเผยว่า การที่รัฐสั่งให้ลานเทรับซื้อผลปาล์มที่กิโลกรัมละ 7.90 บาทนั้น ไม่ทราบว่า คนสั่งการรับฟังข้อมูลอะไรมา เพราะลานเทเป็นแค่คนกลาง ไม่ใช่โรงงานสกัด ซื้อมาก็ขายต่อไปโรงงาน ซึ่งเป็นคนกำหนดราคารับซื้อ และตอนนี้โรงงานก็รับซื้อในราคากิโลกรัมละ 6 บาทกว่าเท่านั้น จะให้ลานเทเอาผลผลิตไปขายที่ไหน หรือกรมการค้าภายในจะรับซื้อเอง ทำให้ตอนนี้ราคาผลปาล์มตกลงรายวัน ทั้งที่มีผลผลิตน้อย และคาดว่าอีก 2-3 วันนี้ ราคาคงร่วงลงไปเหลือกิโลกรัมละ 5 บาท ยิ่งทำให้เกษตรกรเดือดร้อนหนัก
ด้านตัวแทนเกษตรกร นำโดยนายชัยวัฒน์ โภคาวัฒนา นายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรัง บอกว่า รัฐเป็นต้นเหตุให้ราคาผลปาล์มตกต่ำ หลังมีนโยบายออกมารายวัน จนทำให้ราคาผลปาล์มที่เคยอยู่ที่กิโลกรัมละ 8.90 บาท ตกลงมาเหลือกิโลกรัมละ 6.20 บาท หรือลงมาแล้วกว่าร้อยละ 31 ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบราคาลดลงเพียงร้อยละ 5 ซึ่งสวนทางกัน แม้เข้าใจว่ารัฐต้องการกดราคาน้ำมันปาล์มขวด ซึ่งเป็นสินค้าควบคุม จึงมากดราคาผลปาล์ม แต่วิธีการนี้ทำให้เกษตรกรเดือดร้อน และสวนทางกับราคาในตลาดโลก
จากการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดการณ์ว่า ในเดือนเมษายนนี้ จะมีผลผลิตปาล์มออกมาประมาณ 2.44 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมัน CPO ประมาณ 4.4 แสนตัน ขณะที่การกินใช้ในประเทศ และการนำไปผลิตไบโอดีเซล อยู่ที่ประมาณ 2.24 แสนตันต่อเดือน แต่พอมีคำสั่งห้ามส่งออก แล้วสต็อกน้ำมันที่เหลือประมาณ 2 แสนกว่าตันจะเอาไปไหน รัฐบาลจะต้องเร่งแก้ปัญหา
ดังนั้น ในวันที่ 22 เมษายนนี้ เครือข่ายปาล์มน้ำมันทั่วประเทศจะส่งตัวแทนเข้าพบนางศุภจี เพื่อติดตามการแก้ปัญหานี้ต่อไป