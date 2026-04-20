สู้สุดใจ! หญิงแกร่งสตูลเปิดร้านอาหาร 29 บาทท่ามกลางวิกฤตค่าครองชีพสูง-สามีล้มป่วย

สตูล – สาวแกร่งสตูลแบกรับภาระเป็นเสาหลักดูแลครอบครัวและสามีที่ล้มป่วยกะทันหัน เปิดร้านรุสกีฮาลาลฟู้ด อาหารตามสั่งขายในราคาเพียง 29 บาท ทุกเมนู ท่ามกลางภาวะค่าครองชีพที่พุ่งสูงเพื่อเป็นที่พึ่งให้คนรายได้น้อย
วันนี้ (20 เม.ย.) ที่ร้านรุสกีฮาลาลฟู้ด ตั้งอยู่บนถนนยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล ติดกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล ตรงข้าม อบจ.สตูล ร้านอาหารเล็ก ๆ ที่กลายเป็นกระแสในความมีน้ำใจและรสชาติที่อร่อยเกินราคา โดยจำหน่ายอาหารตามสั่งและเมนูอื่น ๆ มากกว่า 30 รายการ ในราคาเพียงจานละ 29 บาท ใช้วัตถุดิบสดใหม่มาพร้อมการปรุงรสชาติที่เข้มข้น ลูกค้าที่มาชิมต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยไม่แพ้ร้านราคาแพง
นางสุพัชร เกียรติประวัติ หรือ มะ อายุ 39 ปี เจ้าของร้าน เปิดเผยถึงเรื่องราวชีวิตที่เต็มไปด้วยหยาดเหงื่อว่า หลังจากกลับจากทำงานที่ประเทศมาเลเซียได้ 4 ปี จึงตัดสินใจนำประสบการณ์ด้านอาหารมาเปิดร้านของตัวเองได้เกือบ 1 ปี แต่บททดสอบชีวิตครั้งใหญ่ก็มาถึง เมื่อเปิดร้านได้เพียงไม่กี่เดือน สามีวัย 32 ปี ซึ่งเคยเป็นคนแข็งแรงและเป็นกำลังหลัก กลับล้มป่วยกะทันหันจนกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียง เนื่องจากพักผ่อนไม่เพียงพอ ปัจจุบันต้องเจาะคอให้อาหารและสมองไม่สั่งการ
“บางคนบอกว่าทำไมไม่กลับไปให้แม่เขาดูแล แต่มะทำไม่ได้ เพราะตอนเราลำบากเขาก็อยู่กับเรา ตอนเรามีเขาก็อยู่กับเรา เขาเป็นผู้ชายที่ดีมาก มะต้องสู้ ต้องดิ้นรนให้ถึงที่สุดเพื่อดูแล 4 ชีวิตในครอบครัว ลูก 2 แม่และสามี” นางสุพัชร กล่าว
ร้านรุสกีฮาลาลฟู้ด (ติดสหกรณ์ครู ตรงข้าม อบจ.สตูล) เวลาเปิด-ปิด 09.00 น. – 20.00 น. (หรือจนกว่าของจะหมด) หยุดทุกวันอาทิตย์ (ยกเว้นมีธุระด่วน) บริการเพิ่มเติมรับทำข้าวกล่อง และเตรียมพบกับเมนูใหม่ “โรตีและของกินเล่น” ในช่วงเดือนหน้าเป็นต้นไป