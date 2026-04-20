เทศบาลเมืองเบตงเร่งจับสุนัขจรจัดหลังไล่เห่าและพยายามทำร้ายชาวบ้านและนักท่องเที่ยว

ยะลา - เทศบาลเมืองเบตง ร่วมกับ ชมรมคนรักสัตว์เบตง เร่งจับสุนัขจรจัดไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองเบตง หลังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวสุนัขจรจัดรุมไล่เห่าและพยายามทำร้ายนักท่องเที่ยว พร้อมทำหมันควบคุมจำนวนประชากร
วันนี้ (20 เม.ย.) ภายหลังจากมีการร้องเรียนจากชาวบ้านและนักท่องเที่ยวว่าที่มีฝูงสุนัขจรจัดกว่า 10 ตัว ที่อาศัยอยู่บริเวณด่านพรมแดนเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ได้รุมเห่านักท่องเที่ยวและพยายามทำร้ายนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่มาถ่ายรูปเช็คอินกับป้ายใต้สุดสยาม รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เดินทางมายื่นหนังสือเดินทางที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง ก็ได้รับผลกระทบจากสุนัขจรจัดฝูงดังกล่าวด้วยเช่นกัน ทำให้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเสียหาย จึงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างจริงจัง
นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง หลังทราบเรื่องดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเบตง ร่วมกับ ชมรมคนรักสัตว์เบตง ได้ลงพื้นที่ด่านพรมแดนอำเภอเบตง นำกรงดักจับวางตามจุดต่าง ๆ รอบอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองเบตง เพื่อนำสุนัขจรจัดออกจากพื้นที่ก่อนเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดยสุนัขจรจัดที่จับได้จะนำไปยังศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดเทศบาลเมืองเบตง
ล่าสุด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเบตง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ปศุสัตว์อำเภอเบตง เครือข่ายปศุสัตว์เขต 9 และชมรมคนรักษ์สัตว์ ได้ร่วมกันทำหมันสุนัขจรจัด ณ อาคารโรงจอดรถข้างโรงฆ่าสัตว์ เทศบาลเมืองเบตง โดยมี นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง ลงพื้นที่กำลังใจเจ้าหน้าที่และติดตามการดำเนินงานควบคุมประชากรสุนัขจรจัดอย่างยั่งยืน
นายใช้ วงศ์นิตยลัภย์ นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปิดเผยว่า ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเป็นเรื่องที่เทศบาลเมืองเบตงให้ความสำคัญมาโดยตลอด และการทำหมันคือวิธีที่เมตตาและได้ผลที่สุดในการควบคุมประชากรสัตว์จรจัด ไม่เพียงแต่ช่วยลดจำนวนสัตว์ที่อาจถูกทอดทิ้งเพิ่มขึ้น แต่ยังเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่อีกด้วย ผมขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน และอาสาสมัครทุกคนที่เสียสละเวลามาทำงานเพื่อส่วนรวมในครั้งนี้ โดยตั้งเป้าในการทำหมันสุนัขจรจัดครั้งนี้ จำนวน 100 ตัว ซึ่งกิจกรรมนี้ช่วยลดภาระของชุมชนในการดูแลสัตว์จรจัด โดยเทศบาลเมืองเบตงยืนยันจะเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการด้านสวัสดิภาพสัตว์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรทั้งต่อคนและสัตว์ในเมืองใต้สุดสยามแห่งนี้ต่อไป