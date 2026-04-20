รถรับจ้างเมืองตรังโอดเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือเรื่องน้ำมันจากรัฐ

ตรัง - รถ จยย.รับจ้าง-ตุ๊กตุ๊กหัวกบเมืองตรัง โอดเข้าไม่ถึงมาตรการช่วยเหลือเรื่องน้ำมัน ตามที่รัฐมีนโยบายออกมา เสนอให้แก้ปัญหาด้วยการลดราคาน้ำมันดีกว่า เพราะประชาชนเข้าถึงได้ง่ายและเห็นผลทันที
วันนี้ (20 เม.ย.) คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างจำนวนมากและคนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบทั้งหมดในจังหวัดตรัง โอดไม่สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิความช่วยเหลือจากกรมการขนส่งทางบก กรณีออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในกลุ่มขนส่งที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางได้
โดย นายสุธน นุ่นศรี คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง บอกว่า ตนเองขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมานานเกือบ 30 ปี จากเคยจดทะเบียนป้ายเหลือง ตอนนี้ไม่มีเงินไปจ่ายภาษีทำใบขับขี่สาธารณะ จึงเปลี่ยนมาเป็นป้ายขาวธรรมดา ประกอบกับมีรถจักรยานยนต์รับจ้าง และรถยนต์รับจ้างรับส่งผู้โดยสารอื่นๆ เกิดขึ้นมากมาย รวมทั้งเรียกผ่านแอปพลิเคชันที่รับส่งผู้โดยสารได้อย่างเสรี โดยไม่ต้องจ่ายภาษี ตนจึงเปลี่ยนรถมาเป็นป้ายขาวธรรมดาเพื่อลดค่าใช้จ่าย แต่ทำให้พวกตนไม่ได้รับมาตรการช่วยเหลือจากรัฐ จึงอยากให้รัฐลดราคาน้ำมันลงมากกว่า เวลาขึ้นครั้งละ 6 บาท แต่พอลงมาครั้งละไม่กี่สตางค์เท่านั้น หรือขอโควต้ารถจักรยานยนต์รับจ้างที่มีรายชื่ออยู่กับสถานีตำรวจ หรือ สน.ต่างๆ ให้สามารถเติมน้ำมันหน้าปั๊มในราคาที่ถูกกว่าคนทั่วไป เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย
เช่นเดียวกับ นายวีระศักดิ์ พลรัก คนขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง บอกว่า ตนเองก็ไม่มีสิทธิลงทะเบียน เพราะตอนนี้รถจักรยานยนต์คันเดิมที่เป็นป้ายเหลืองขายไปแล้ว เหลือที่ทำมาหากินเป็นป้ายขาว ซึ่งไม่มีใครอยากจดทะเบียนเป็นป้ายเหลือง เพราะเวลาขายต่อราคาจะตก ไม่มีใครซื้อ จึงไม่มีสิทธิลงทะเบียนรับสิทธิจากจากกรมการขนส่งทางบกดังกล่าว ถ้ารัฐบาลอยากจะช่วยแค่ลดราคาหน้าปั๊มสำหรับรถจักรยานยนต์รับจ้างลงมาให้เหลือแค่ประมาณลิตรละ 35 บาท ก็ได้ สะดวกกว่าไม่ต้องยุ่งยาก ตอนนี้มีรายได้แค่พอเลี้ยงตัวประมาณวันละ 300 บาทเท่านั้น
ขณะที่ นายอุดม วู่นา คนขับรถตุ๊กตุ๊กหัวกบ บอกว่า รถสามล้อตุ๊กตุ๊กหัวกบไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับความช่วยเหลือ พวกตนจึงไม่มีสิทธิลงทะเบียนในครั้งนี้ เขาให้แต่รถประเภทอื่น อยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการลดราคาน้ำมันหน้าปั๊มลงมา หรือไม่ก็ให้โควต้าสำหรับรถตุ๊กตุ๊กเติมน้ำมันได้ในราคาลิตรละ 35 บาท แค่นี้ก็ช่วยได้แล้ว สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้ทันที ส่วนตัวเติมน้ำมันวันละ 300 บาท ถ้ามีผู้โดยสารก็หมดไว ถ้าไม่มีก็อยู่ได้หลายวัน วันนี้ยังได้แค่ 60 บาท ตลอดทั้งวันไม่รู้ว่าจะได้อีกหรือไม่ จึงอยากให้รัฐช่วยเหลือเรื่องน้ำมัน จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้พวกตนได้