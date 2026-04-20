ลอบบึ้มขบวนรถยนต์ทหารพรานบนถนนสาย 410 จนท.เจ็บเล็กน้อย 7 ราย

ยะลา – คนร้ายลอบวางระเบิดขบวนรถยนต์ทหารพราน ซึ่งมี ผบ.ฉก.เดินทางร่วมด้วย บริเวณถนนสาย 410 ในพื้นที่ ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา ทำให้มี จนท.ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 7 ราย
วันนี้ (20 เม.ย.) เมื่อเวลา 10.47 น.เกิดเหตุระเบิดบนถนนสาย 410 ยะลา - เบตง ระหว่าง รอยต่อ ต.ตาเนาะปูเต๊ะ และ ต.ตลิ่งชัน ม.4 ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เบื้องต้นมีรายงานว่า มีเจ้าหน้าที่ทหารพราน สังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรารที่ 33 ได้รับบาดเจ็บจากแรงอัดระเบิด ทำให้แน่นหน้าอก จำนวน 7 นาย ทราบชื่อคือ 1.ร.ต.สุพัฒน์ ทรงเดช, 2.จ.ส.อ.กันต์ศักดิ์ เตชะฤทธิ์, 3.อส.ทพ.นฤดล บุญสุวรรณ์, 4.อส.ทพ.อภิสิทธิ์ ตันกาบ, 5.อส.ทพ.อำไพพงษ์ อุ่นถิ่น, 6.อส.ทพ.หญิงรินรดา ทองขวัญ และ 7.อส.ทพ.หญิงวริยา เจียมประสิทธิ์
เบื้องต้นทราบว่า ขณะเกิดเหตุขบวนรถของเจ้าหน้าที่ทหารพรานหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 33 จำนวน 3 คัน โดยมี พ.อ.วัชระ ถึกสุวรรณ์ ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน ได้ออกปฏิบัติหน้าที่และเดินทางร่วมขบวนมาด้วย โดยขบวนรถมาตามเส้นทางสาย 410 จากฐานปฏิบัติการมุ่งหน้า ต.ตาเนาะปูเต๊ะ อ.บันนังสตา จ.ยะลา เมื่อเดินทางถึงที่เกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง ขบวนรถได้ชะลอความเร็ว เป็นจังหวะที่คนร้ายซึ่งคาดว่าฝังระเบิดแสวงเครื่องไว้ใต้ผิวถนน ได้กดชนวนระเบิดขึ้นทันที แรงระเบิดและสะเก็ดระเบิดถูกรถยนต์คันที่ 2-3 ได้รับความเสียหายและมีผู้บาดเจ็บดังกล่าว
ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงฯ ได้ปิดกั้นการจราจรเส้นทางสาย 410 บริเวณจุดที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราว เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าทำการตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยและหาพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพิ่มเติมอีกครั้ง