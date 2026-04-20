คนร้ายลอบยิง อส.กะพ้อ ดับริมถนนขณะเดินทางไปเข้าเวรที่อำเภอ

ปัตตานี - คนร้ายก่อเหตุลอบยิง อส.กะพ้อ เสียชีวิตริมถนนพื้นที่ ม.6 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ขณะกำลังเดินทางเพื่อไปเข้าเวร เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์
วันนี้ (20 เม.ย.) พ.ต.อ.สินชัย พาบับพา ผกก.กะพ้อ จ.ปัตตานี ได้รับแจ้งมีเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่เสียชีวิต เหตุเกิดบนถนนสายกะพ้อ-สายบุรี พื้นที่ ม.6 ต.กะรุบี อ.กะพ้อ หลังรับแจ้งจึงได้นำกำลังเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ เมื่อไปถึงเจ้าหน้าที่พบชาวบ้านจำนวนมากมุงดู จึงได้ใช้เชือกกั้นพื้นที่เกิดเหตุไว้ ตรวจสอบพบศพผู้เสียชีวิตนอนตายจมกองเลือด ทราบชื่อ นายเดชอุดม สาเเละ อายุ 59 ปี มีบาดแผลถูกยิงด้วยอาวุธสงครามเข้าลำตัวหลายนัด ใกล้กันพบรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟสีดำ ไม่ติดป้ายทะเบียนของผู้ตายล้มอยู่ริมถนน ในที่เกิดเหตุยังพบกระสุนและปลอกกระสุนอาก้าตกในที่เกิดเหตุจำนวนหนึ่ง เจ้าหน้าที่ได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบสวนทราบว่า ผู้ตายเป็นเจ้าหน้าที่ อส. ประจำอำเภอกะพ้อ และใกล้เกษียณอายุในเดือนกันยายนนี้ ก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ออกจากบ้านพักเพื่อมาเข้าเวรที่อำเภอ ปรากฏว่าเมื่อขับมาถึงที่เกิดเหตุได้มีคนร้ายสองคนใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะขับตามหลัง เมื่อสบโอกาสคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายได้ใช้อาวุธสงครามยิงใส่ผู้ตายจนเสียชีวิตทันที จากนั้นคนร้ายได้เร่งเครื่องหลบหนีไป
หลังเกิดเหตุ พ.ต.อ.สินชัย พาบับพา ผกก.กะพ้อ ได้ประสานหน่วยกำลังในพื้นที่ตรวจสอบรถต้องสงสัยตามที่ได้รับแจ้งรวมไปถึงบุคคลแปลกหน้า พร้อมทั้งสั่งการในชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวและรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบสร้างสถานการณ์