DSI ลงสุราษฎร์ฯ รับสำนวนคดีกักตุนน้ำมัน ขยายผลหาเครือข่ายไอ้โม่งทำน้ำมันหายกลางทะเล 57 ล้านลิตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สุราษฎร์ธานี - โฆษก DSI นำทีมลงสุราษฎร์ฯ รับสำนวนคดีพาณิชย์แจ้งความดำเนินคดีข้อหากักตุนน้ำมัน กับคลังน้ำมันของบริษัท พี.ซีฯ เป็นคดีพิเศษแล้ว พร้อมสอบสวนต่อขยายผลน้ำมันหาย 57 ล้านลิตรกลางทะเล เพื่อเร่งล่าเครือข่ายไอ้โม่ง


จากกรณีเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2569 พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร้องทุกข์ ตามคดีอาญาที่ 468/2569 ลง 4 เม.ย.69 สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี เอาผิดกับ บริษัท พี.ซี.สยามปิโตรเลียม จำกัด ในความผิดฐานกักตุนสินค้าควบคุม โดยมีสินค้าควบคุมไว้ในครอบครองเกินปริมาณที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการตามมาตรา 25 (12) หรือเก็บสินค้าควบคุมไว้ ณ สถานที่อื่นนอกจากสถานที่เก็บตามที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม มาตรา 25 (5) หรือไม่นำสินค้าควบคุมที่มีไว้เพื่อจำหน่ายออกจำหน่าย หรือเสนอขายตามปกติ หรือปฏิเสธการจำหน่าย หรือประวิงการจำหน่ายหรือการส่งมอบสินค้าควบคุม โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เหตุเกิด ระหว่างห้วงเดือน มีนาคม 2569 วันเวลาต่อเนื่องกัน


และมีการรายงานตรวจพบความผิดปกติของการขนส่งน้ำมันทางทะเล จำนวน 20 เที่ยว มีปริมาณน้ำมันสูญหายรวมประมาณ 57 ล้านลิตร โดยพบว่ามีเรือบางส่วนปิดสัญญาณระบบติดตามอัตโนมัติ AIS (Automatic Identification System) หรือ Dark activity เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ อีกทั้งมีพฤติการณ์จอดถ่ายเทน้ำมันกลางทะเลในลักษณะ Ship to Ship (STS) และการประวิงเวลาเดินเรือล่าช้าผิดปกติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้รับเรื่องดังกล่าวไว้เป็นคดีพิเศษแล้ว


ล่าสุดวันนี้ (20 เม.ย. 69 ) กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้มอบหมายให้ พ.ต.ต.วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสำนวนคดีดังกล่าวเป็นคดีพิเศษ โดยพล.ต.ต.สุวัฒน์ สุขศรี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ส่งมอบและมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นสักขีพยาน หลังจากนั้นได้ร่วมประชุมถึงทิศทางและรายละเอียดการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงอะไรบ้าง

พ.ต.ต. วรณัน ศรีล้ำ ผู้อำนวยการกองคดีคุ้มครองผู้บริโภค กล่าวว่า วันนี้ที่เดินทางมา เนื่องจากคดีกักตุนน้ำมัน ทาง DSI ได้รับเป็นคดีพิเศษแล้ว โดยวันนี้เป็นการมาตรวจเรื่องของสำนวนและรับเรื่องสำนวนไปทำการสอบสวนต่อ


ส่วนข้อถามที่ว่าเรือมีการขนถ่ายกันกลางทะเลหรือไม่นั้น ทาง พ.ต.ต. วรณัน กล่าวว่า เป็นข้อมูลของตำรวจที่จะพิสูจน์ และเท่าที่ทราบเรื่องการกักตุนน้ำมัน ทางตำรวจรับเป็นคดีไว้แล้วและหลังจากทาง DSI รับเป็นคดีพิเศษก็ได้มาประสานงานกันเพื่อประชุมร่วมกันในวันนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ทาง DSI ต้องรับทราบ ว่าทางตำรวจได้ทำอะไรไปบ้าง และจะทำอะไรกันต่อ วันนี้มาเข้าสู่กระบวนการรับโอนสำนวนให้เรียบร้อย แล้วประชุมร่วมกัน วางแผนสอบสวนพยานต่อไป ซึ่งขั้นตอนการรับคดีจะต้องประชุมร่วมกันเพื่อตรวจหลักฐานเดิมว่ามีอะไรบ้าง

