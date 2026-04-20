“เลอ เมริเดียน ภูเก็ต” จับมือ “อควาเรีย ภูเก็ต” จัดปล่อย “ฉลามกบ” คืนสู่ธรรมชาติ สร้างสมดุลระบบนิเวศน์ทางทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภาคเอกชนภูเก็ต โรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ร่วมกับ อควาเรีย ภูเก็ต จัดกิจกรรมปล่อย ฉลามกคืนสู่ธรรมชาติ สร้างสมดุลระบบนิเวศน์ทางทะเลอย่างยั่งยืน
วันนี้ (20 เม.ย.69) โรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต จัดกิจกรรมปล่อย “ฉลามกบ” (Bamboo Shark) คืนสู่ธรรมชาติ โดยความร่วมมือกับ อควาเรีย ภูเก็ต เพื่อร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลของจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายจูเลี่ยน ลาวรี่ ผู้จัดการทั่วไป เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต นาย Daryl Foong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Aquawalk Group นายวิมล หนูแก้ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นางสาวจุฑามาส ประจักษ์ศิลป์ รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานภูเก็ต พร้อมด้วย แขกผู้เข้าพัก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ พนักงาน ร่วม ณ ชายหาดหน้าโรงแรม เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
นายจูเลี่ยน ลาวรี่ ผู้จัดการทั่วไป เลอ เมริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ต กล่าวว่า ทางโรงแรมเลอ เมริเดียน รีสอร์ท ให้ความสำคัญกับการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมยั่งยืน โดยเฉพาะการดูแลธรรมชาติทางทะเล จึงได้จัดกิจกรรมปล่อยฉลามกบในวันนี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และดูแลธรรมชาติให้คนรุ่นต่อไป ซึ่งฉลามกบที่เราปล่อยให้วันนี้ มีทั้งหมด 30 ตัว ได้รับการอนุเคราะห์มาจาก อควาเรีย ภูเก็ต เป็นฉลามที่ป็นมิตรกับมนุษย์
ด้าน นาย Daryl Foong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Aquawalk Group ผู้บริหาร อควาเรีย ภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณทางโรงแรมเลอ เมริเดียน ภูเก็ต ที่จัดกิจกรรมดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเลขึ้นในวันนี้ เพื่อร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน อควาเรีย ภูเก็ต และอควาเรีย ที่อื่นๆ พร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตลอดไป และทางอควาเรียเรามีวัตถุประสงค์สำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ การเพาะพันธุ์สัตว์ทะเลต่างๆ ซึ่งที่ภูเก็ตนั้นมีการเพาะพันธุ์หลายๆชนิด เช่น ปลาฉลามกบ ปลาฉลามเสือดาว และม้าน้ำ เป็นต้น เพื่อนำปล่อยกลับสู่ทะเลต่อไป
ฉลามกบ หรือฉลามไม้ไผ่ เป็นสัตว์ทะเลที่ไม่มีอันตรายต่อมนุษย์ มีพฤติกรรมค่อนข้างสงบ และจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการลดจำนวนลงในธรรมชาติ การเพาะเลี้ยงและปล่อยคืนสู่ทะเลจึงถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการอนุรักษ์และรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและอนุบาลฉลามกบตามกระบวนการทางธรรมชาติ ก่อนปล่อยคืนสู่ทะเลอย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพและเสริมความสมบูรณ์ของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล พร้อมเปิดโอกาสให้แขกผู้เข้าพัก พนักงาน และผู้สนใจ ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ที่มีความหมาย