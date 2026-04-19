สลด! ลูกป่วยจิตเวชคว้าด้ามจอบฟาดหัวพ่อวัย 80 ปีดับคาที่

ยะลา - ลูกป่วยจิตเวชก่อเหตุคว้าด้ามจอบฟาดหัวพ่อวัย 80 ปี ดับคาที่หน้าบ้าน ในพื้นที่ ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา ตำรวจเผยป่วยจิตเวชตั้งแต่เด็ก ไม่ได้คลุ้มคลั่งหรือใช้ยาเสพติด เตรียมส่งโรงพยาบาลจิตเวชตรวจประเมินสุขภาพ
วันนี้ (19 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งจาก นายกรกมล จันทร์งาม ผู้ใหญ่บ้านบ้านทุ่งยามู ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา แจ้งว่า นายสัมพันธ์ แก้วช่วย อายุ 61 ปี ได้ใช้จอบทุบตีทำร้าย นายเพ็ง แก้วช่วย อายุ 80 ปี ซึ่งเป็นพ่อของตนเองเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านในพื้นที่ ม.4 ต.ยุโป อ.เมือง จ.ยะลา
ต่อมา พ.ต.ท.ณัตฐเขตต์ ชนะพล สวญ.สภ.ตาเซะ พร้อมด้วยพ.ต.ต.จริยพัชญ์ สุขชุม สารวัตร(สอบสวน) สภ.ตาเซะ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ได้เข้าที่เกิดเหตุ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบผู้ก่อเหตุ นายสัมพันธ์ อยู่ภายในบ้าน ท่าทางเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการควบคุมตัว พร้อมอาวุธ (จอบ) ที่ใช้ทำร้ายเอาไว้ได้
จากการสอบถามทราบว่า นายสัมพันธ์ แก้วช่วย ผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นบุคคลวิกลจริต ป่วยทางจิตมาตั้งแต่เด็ก มีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลยะลา ปัจจุบันพักอาศัยอยู่กับกับบิดากันสองคน ช่วงเกิดเหตุขณะที่ นายเพ็ง นั่งอยู่บริเวณหน้าบ้าน นายสัมพันธ์ ได้ใช้จอบฟาดไปที่ศีรษะบริเวณท้ายทอย หลังจากนั้นได้เข้าไปนั่งอยู่ภายในบ้าน ส่วน นายเพ็ง ได้ล้มลงบริเวณหน้าบ้าน ด้วยอาการเสียเลือด กระทั่งเสียชีวิตในเวลาต่อมา และมีผู้มาพบเห็นและแจ้งเหตุดังกล่าว
สำหรับกรณีผู้ก่อเหตุซึ่งป่วยจิตเวช ทาง สภ.ตาเซะ ไม่เคยได้รับแจ้งเหตุว่ามีพฤติกรรมทำร้ายบิดามาก่อน และสอบถามชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงทั้งสอง ไม่เคยมีพฤติกรรมการทำร้ายร่างกาย มีเพียงผู้ก่อเหตุเดินไปเดินมาอยู่บริเวณหน้าบ้านของตัวเอง มักจะพูดกับตัวเองบ่อยครั้ง สาเหตุเชื่อว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้กินยารักษาอาการป่วยทางจิตเวชอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้มีการก่อเหตุดังกล่าว
ด้าน นางนอบ จีนเพ็ชร หลานสาวผู้เสียชีวิต เล่าว่า ปกติ นายสัมพันธ์ เป็นคนเงียบ ๆ มักพูดจากับตัวเองบ่อยครั้งด้วยอาการทางจิต สื่อสารกับญาติพี่น้องได้ และมักเดินไปซื้อของเองในหมู่บ้านเป็นประจำ ก่อนหน้านี้ทางญาติเคยเปรยด้วยความเป็นห่วงว่า หากพ่อเค้าเสียชีวิตก่อนใครจะดูแลลูกชาย จนกระทั่งมาเกิดเหตุสลดขึ้น ซึ่งขณะนี้ทางญาติได้นำศพผู้ตายตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดชมพูสถิต (ทุ่งมายู) เพื่อประกอบพิธีตามหลักศาสนา
พ.ต.ต.จริยพัชญ์ สุขชุม สารวัตร (สอบสวน) สภ.ตาเซะ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบประวัติพบว่า นายสัมพันธ์ (ผู้ก่อเหตุ) มีอาการป่วยทางจิตเวชมาตั้งแต่เด็ก และมีประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลยะลา โดยอาศัยอยู่กับผู้ตายเพียงสองคน หลังสูญเสียมารดาไปเมื่อ 4-5 ปีก่อน
จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณ 00.30 น. ขณะผู้ตายนั่งอยู่หน้าบ้าน นายสัมพันธ์ ได้ใช้จอบฟาดไปที่ศีรษะบิดาจนเสียชีวิต ก่อนจะเข้าไปนั่งนิ่งอยู่ในบ้านตามปกติ โดยที่ชาวบ้านใกล้เคียงไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาท และไม่พบประวัติการใช้สารเสพติดหรือพฤติกรรมใช้ความรุนแรงมาก่อน คาดว่าสาเหตุมาจากผู้ก่อเหตุไม่ได้รับประทานยาทางจิตเวชต่อเนื่องตามกำหนด
จากการสอบถามเรื่องของพ่อที่เสียชีวิต พบว่า ผู้ก่อเหตุยังไม่สามารถสื่อสารหรือรับรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ยังคงให้การว่าบิดานอนอยู่ในบ้าน ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการนำต่อผู้ก่อเหตุไปรับการตรวจประเมินสุขภาพจิตที่โรงพยาบาลยะลา และจะทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ที่จังหวัดสงขลาต่อไป ทั้งนี้สาเหตุของการก่อเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่โดยละเอียด ซึ่งหากผู้ก่อเหตุมีเจตนาทำร้ายผู้อื่นถึงแก่ชีวิต ก็จะเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายต่อไป