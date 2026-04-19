‘อ.วันนอร์-พ.ต.อ.ทวี’ ตบเท้าเชียร์ ‘ปัตตานี เอฟซี’ สนามแตกหมื่นคน-จับตาถกเครียดขุนพลประชาชาติ

“วันมูหะมัดนอร์” ควงคู่ “พ.ต.อ.ทวี” นำทัพ สส.ประชาชาติ-ภูมิใจไทย ดูบอลนัดสำคัญที่สนามเรนโบว์ สเตเดี้ยม ท่ามกลางแฟนบอลกว่าหมื่นคน ก่อนร่วมวงถอดบทเรียนการเมืองกับอดีตผู้สมัคร สส. ทั้ง 5 เขตปัตตานี
เมื่อวันที่ 18 เม.ย. 69 ที่สนามเรนโบว์ สเตเดี้ยม จังหวัดปัตตานี บรรยากาศการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2 นัดสำคัญระหว่าง ปัตตานี เอฟซี พบกับ จันทบุรี เอฟซี เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีแฟนบอลจากทั่วสารทิศเดินทางเข้าชมการแข่งขันกว่า 10,000 คน เพื่อลุ้นให้ทีมเจ้าบ้านคว้า 3 แต้มเต็ม เพื่อกดดันทีมอันดับ 2 ในการชิงตั๋วเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 1 โดยอัตโนมัติ
สังเกตเห็นบุคคลสำคัญทางการเมืองเดินทางมาร่วมชมการแข่งขันในครั้งนี้ นำโดย นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี และประธานที่ปรึกษาพรรคประชาชาติ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติและสส.พรรคประชาชาติรวมถึงอดีตผู้สมัคร สส.พรรคประชาชาติ ทั้ง 5 เขต จังหวัดปัตตานี นอกจากนี้ยังมี นายบาฮารุดดิน ยูโซะ สส.ปัตตานี พรรคภูมิใจไทย และ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมด้วย
ตลอดการแข่งขัน นายวันมูหะมัดนอร์ และ พ.ต.อ.ทวี นั่งชมเกมอยู่เคียงข้างกันและมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างสนิทสนมจนจบการแข่งขัน ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่า ปัตตานี เอฟซี สามารถเอาชนะ จันทบุรี เอฟซี ได้สำเร็จ คว้า 3 แต้มสำคัญในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์กึกก้อง
อย่างไรก็ตาม จุดที่น่าสนใจในเชิงการเมืองคือ ก่อนเริ่มการแข่งขัน พ.ต.อ.ทวี ได้เดินพบปะให้กำลังใจนักฟุตบอลและทักทายแฟนบอลอย่างใกล้ชิด ก่อนจะเข้าไปร่วมประชุมกับผู้บริหารพรรค และอดีตผู้สมัคร สส. พรรคประชาชาติ ทั้ง 5 เขต จังหวัดปัตตานี ซึ่งถูกจับตาว่าเป็นความเคลื่อนไหวเพื่อกระชับฐานเสียงในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายของพรรคในจังหวัดชายแดนภาคใต้
"การปรากฏตัวของแกนนำพรรคประชาชาติพร้อมหน้า และมี สส. จากต่างพรรคอย่างภูมิใจไทยมาร่วมสังเกตการณ์ สะท้อนถึงการใช้ 'ฟุตบอล' เป็นเครื่องมือในการสร้างมวลชนและแสดงพลังทางการเมืองในพื้นที่ปัตตานี" แหล่งข่าวในพื้นที่ตั้งข้อสังเกต
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานการณ์การเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญ โดยเฉพาะการผลักดันกระบวนการสร้างสันติภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ซึ่งพรรคประชาชาติถือเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมที่พยายามรักษาฐานที่มั่นไว้อย่างเหนียวแน่น