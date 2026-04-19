ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กมธ.ทหาร วุฒิสภา เข้าพบ ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกหารือแนวทางส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะอาชีพ

พลเอก กานต์นาท นิกรยานนท์ ผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ให้การต้อนรับ พลเอก ณัฏฐพัชร สกุลรังสฤษฏ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา, ประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, กรรมการ ศูนย์นวัตกรรมและพัฒนาธุรกิจ บริษัท Double A (1991) จำกัด และคณะกรรมการ จากบริษัท กรีน โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส จำกัด ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือในเรื่องการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะอาชีพ รวมถึงเปิดโอกาสการจ้างงานที่มีความมั่นคงให้แก่ทหารผ่านศึก ณ ห้องยุทธบดินทร์ อาคาร 1 ชั้นที่ 2 องค์การฯ
นำเสนอโครงการสร้างอาชีพที่มีความมั่นคงและรายได้ที่ดีแก่ทหารผ่านศึก รวมถึงครอบครัวของทหารผ่านศึก (รายได้ 28,000-40,000 บาทต่อเดือน)
เพื่อตอบแทนในความกล้าหาญ อดทน เสียสละแม้ชีวิตในยามเกิดศึกสงคราม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติและมีศักดิ์ศรี โดยหารือเรื่องการจัดทำ MOU ร่วมกันระหว่างบริษัทดับเบิลเอจำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ กับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งบริษัทเอกชนรายใหญ่ที่เห็นความสำคัญและสนับสนุนต่อกองทัพในการดูแลทหารและครอบครัวภายหลังจากปลดประจำการแล้ว