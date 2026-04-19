ประชาชนกว่า 2,000 คน รวมตัวละหมาดฮายัตทวงถามความเป็นธรรมเหตุลอบยิง สส.นราธิวาส

นราธิวาส - ประชาชนกว่า 2,000 คน รวมตัวละหมาดฮายัตเนื่องในวันครบรอบ 1 เดือน เหตุการณ์ลอบยิง “กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ“ พร้อมแถลงการณ์ทวงถามความเป็นธรรม โดยมีตัวแทนพรรคจากมาเลเซียเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
วันนี้ (19 เม.ย.) บริเวณหน้าอาคารเรียนตาดีกาจำปากอ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ประชาชนในพื้นที่ได้รวมตัวกันประมาณ 2,000 คน ร่วมกันละหมาดฮายัต เนื่องในวาระครบ 1 เดือน เหตุการณ์ลอบยิง นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส เขต 5 พรรคประชาชาติ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีผู้นำศาสนา ชมรมอิหม่าม ชมรมตาดีกา ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรเยาวชน มุสลิมะห์ ชมรมโต๊ะครู ชมรมโรงเรียนเอกชน อ.บาเจาะ ทยอดเดินทางมารวมตัวและตั้งใจจะละหมาดฮายัติเพื่อขอพรต่อพระผู้เป็นเจ้า เพื่อคุ้มครองผู้แทนราษฎร ขจัดปัดเป่าภัยอันตราย และขอให้ความจริงปรากฏ
นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ได้กล่าวต่อหน้ามวลชนที่มาให้กำลังใจด้วยความหนักแน่นว่า ผมรับทราบถึงความกังวลและความสูญเสียที่เกิดขึ้น และขอยืนยันว่าผมจะไม่ถอย ผมจะทำหน้าที่ของผมอย่างเต็มที่เพื่อคลี่คลายปัญหา และแสวงหาความจริงให้ปรากฏต่อสาธารณชน ขอให้ทุกคนอดทนและร่วมมือกันต่อไป เราจะใช้ความพยายามทุกวิถีทางเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมและปกป้องดูแลพี่น้องประชาชนของเรา
ขณะที่ ดร.มูฮัมหมัดลาเตะ ลาเตะ ได้อ่านแถลงการณ์ในนามตัวแทนภาคประชาชน โดยระบุว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงแค่การทำร้ายบุคคล แต่เป็นการบ่อนทำลายความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม ข้อเรียกร้องหลักมีดังนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพียงแค่ตัวผู้ลงมือ แต่ต้องขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกคน ยุติการเลือกปฏิบัติในกระบวนการยุติธรรม และบังคับใช้กฎหมายอย่างศักดิ์สิทธิ์และเท่าเทียม เร่งคลี่คลายคดีเพื่อเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนคืนมา
ทั้งนี้ นาย Syahiran Bin Muhammad หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ พรรคความยุติธรรมประชาชน (PKR) สาขาโกตาบารู ประเทศมาเลเซีย ยังได้เดินทางมาร่วมงานเพื่อแสดงจุดยืนสนับสนุน พร้อมกล่าวว่า ในฐานะตัวแทนพรรคฝ่ายรัฐบาลมาเลเซีย เราปรารถนาที่จะเห็นทั้งสองประเทศได้รับการยกย่องว่าเป็นดินแดนแห่งสันติสุข ความรุนแรงที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อม การมาในวันนี้เพื่อเสนอแนะแนวทางและให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เราพอจะทำได้ เพื่อให้ความยุติธรรมเกิดขึ้น และนำไปสู่ความสงบสุขที่ยั่งยืน