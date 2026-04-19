“หนุมานนิมิตกาย” “มหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ท้องทะเล” แลนด์มาร์คใหม่ทะเลภูเก็ต พร้อมรับนักดำน้ำแล้ว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ความตื่นตาเริ่มมา แลนด์มาร์คใหม่ทะเลภูเก็ต “หนุมานนิมิตกาย” วางในทะเลเสร็จแล้ว หลังสโมสรโรตารีภาค 3330 และ สโมสรโรตารี ฮง จง-กอน จัด “มหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ท้องทะเล” ณ อ่าวสยาม เพื่ออนุรักษ์ทะเลไทย
“หนุมานนิมิตกาย” แลนด์มาร์คใหม่สำหรับนักดำน้ำ ทะเลภูเก็ต เข้าประจำการแล้ว บริเวณอ่าวสยาม เกาะราชา จ.ภูเก็ต ซึ่งได้ มีการจัดวางตัว หนุมาน ลงใต้ท้องทะเล ระหว่างวันที่ 11 -15 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เสร็จตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ และ พร้อมที่จะเปิดให้นักดำน้ำได้เข้าชมเร็วๆนี้
สำหรับการสร้างแลนด์มาร์คใหม่ครั้งนี้ ทาง สโมสรโรตารีภาค 3330 กับ สโมสรโรตารี ฮง จง-กอน จากภาค 3600 ประเทศเกาหลีใต้ รวมทั้งสโมสรโรตารีต่างๆ ได้ร่วมกันจัดโครงการ “มหัศจรรย์ประติมากรรมใต้ทะเล” (The Magical of Save Underwater World) ขึ้น เพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทะเลไทย ให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งปะการัง ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง
ด้วยการนำโครงการประติมากรรม “หนุมานนิมิตกาย” ไปวางที่บริเวณ เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ แหล่งปะการัง และเป็นแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ของเกาะราชา โดยมี กองป้องกัน ปราบปรามและบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครอง โดยศูนย์จัดการพื้นที่คุ้มครองหมู่เกาะราชา จังหวัดภูเก็ต สนับสนุนการปฏิบัติงานจัดวางประติมากรรมใต้น้ำ ซึ่งล่าสุดนายศาสวัส หลิมพานิชย์ นายกสโมสรโรตารี่เหมืองแร่ภูเก็ต ในฐานะประธานโครงการ พร้อมตัวแทนองค์กรโรตารี่ประเทศไทย ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักดำน้ำอาสาสมัคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยของโครงการ แล้ว
สำหรับประติมากรรม “หนุมานนิมิตกาย” โครงการนี้ นับเป็นการผสมผสาน ระหว่าง ศิลปะ วัฒนธรรม ออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับการเกาะตัวของปะการัง และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลหลากหลายชนิด โดยมีเป้าหมายคือการเพิ่มพื้นที่แนวปะการังธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม รักษาสมดุลทางชีวภาพใต้ท้องทะเลให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และยั่งยืน เสมือนเป็น “บ้านใหม่ของปะการัง” โครงการประติมากรรม “หนุมานนิมิตกาย” ซึ่งถือเป็นประติมากรรมไทยที่หยิบยกเอาเรื่องราวและตัวละคร จากวรรณคดีคลาสสิกอย่าง "รามเกียรติ์" ทั้งหนุมาน, พระราม, ทศกัณฐ์ และ สุพรรณมัจฉา มาจัดวางไว้ใต้ผืนนํ้า
สำหรับประติมากรรมใต้น้ำ “หนุมานนิมิตกาย” ไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่ยังช่วยเป็น “บ้านใหม่ของสัตว์ทะเล” และเป็นโครงสร้างให้ปะการังเกาะตัว ฟื้นฟูระบบนิเวศใต้ทะเล พร้อมทั้งช่วยลดแรงกดดันจากการท่องเที่ยวในแนวปะการังธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คือหัวใจสำคัญของทะเลไทยในอนาคต นักท่องเที่ยวสามารถมีส่วนร่วมได้ง่าย ๆ เช่น ดำน้ำอย่างรับผิดชอบ ไม่เหยียบปะการัง ไม่ทิ้งขยะ และเคารพธรรมชาติ