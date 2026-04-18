นายก อบจ.พัทลุงร่วมเปิดศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและที่บ้านลดภาวะพึ่งพิง

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2569 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ ต.พญาขันต์ อ.เมือง จ.พัทลุง นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง คณะกรรมการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและที่บ้าน ตำบลพญาขัน คณะกรรมการ มูลนิธิอาจารย์หมุน ยสโร และท่านผู้มีเกียรติ ได้ร่วมกันเปิด ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนและที่บ้าน ตำบลพญาขันขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพในระดับชุมชนและที่บ้าน สำหรับให้บริการแก่ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง รวมถึงกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และครอบคลุม
3. เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตของผู้รับบริการ ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ลดภาวะพึ่งพิง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นางชะอ้น ส่งแก้ว ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ กล่าวว่าด้วยในปัจจุบัน จำนวนผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจนก่อให้เกิดภาระ แก่ครอบครัว ผู้ดูแล และชุมชน อีกทั้งยังประสบข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่ถูกต้อง เหมาะสม และต่อเนื่อง ตำบลพญาขัน มีหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ จำนวน 2 แห่ แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาขันต์ ครอบคลุมพื้นที่ 10 หมู่บ้าน มีประชากรทั้งสิ้น 6.245 คน โดยมีผู้พิการพิการจำนาน 396 ราย ผู้สูงอายุนวน 1,322 คน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 132 คน มีผู้ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพที่ผ่าน จำนวน 20 คน ซึ่งผู้มารับบริการส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องให้รับการพื้นฟู จากแพทย์อย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม การให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพในปัจจุบันยังไม่สามารถครอบคลุมได้อย่าง ทั่วถึง ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร ส่งผลให้ประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านควนถบ จึงได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพในชุมชนและที่บ้าน ตำบลพญาขัน เพื่อขอขอรับการสนับสนุนประมาณจากกองทุนฟื้นฟื้นฟู
สมรรถภาพจังหวัดพัทลุง ประจำปีงบประมาณ 2568 จำนวน 180,970 บาท