ป่วนรายวัน! คนร้ายลอบวางวัตถุคล้ายระเบิด พ่นสีข้อความ “เอกราชปาตานี” บนถนนสาย 43

ปัตตานี - ชาวบ้านพบวัตถุคล้ายระเบิด พร้อมพ่นข้อความ “Patani merdeka” บนถนนสาย 43 ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพบเป็นขวดแก้วพันเทปพันสายไฟคล้ายระเบิดแสวงเครื่อง ประสาน EOD เข้าตรวจสอบ
วันนี้ (18 เม.ย.) เวลาประมาณ 11.00 น. ชาวบ้านหมู่ 6 ต.กะมิยอ อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี พบวัตถุต้องสงสัยคล้ายระเบิดถูกวางไว้ข้างถนนทางหลวงสาย 43 และมีการพ่นสีบนถนน ข้อความว่า "Patani merdeka" แปลว่า "เอกราชปาตานี" จำนวน 1 จุด จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบวัตถุต้องสงสัย 1 ชิ้น มีลักษณะเป็นขวดแก้ว พันด้วยเทปพันสายไฟ คล้ายระเบิดแสวงเครื่อง เบื้องต้น เจ้าหน้าที่จึงได้ปิดกั้นพื้นที่ ไม่เข้าใครเข้าไป เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านที่สัญจรไปมา
ขณะนี้ได้แจ้งชุดเก็บกู้และทำลายยระเบิด (EOD) เข้าตรวจสอบ มีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป