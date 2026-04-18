นักท่องเที่ยว ไม่สนป้ายเตือน ฝ่าฝืนลงเล่นน้ำ “อ่าวมาหยา” ถูกเจ้าหน้าที่ปรับ อัดคลิปเยาะเย้ เต้นล้อเลียน

กระบี่ – นักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ไม่สนป้ายเตือนของอุทยานฯ ฝ่าฝืนลงเล่นน้ำ “อ่าวมาหยา” ทั้งที่มีป้ายเตือนห้ามเด็ดขาด ถูกเจ้าหน้าที่จับ-ปรับ ไม่พอใจ อัดคลิป เต้น เยาะเย้เจ้าหน้าที่
วันนี้ (18 เม.ย.69) สื่อโซเชียลได้เผยแพร่ภาพนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสกลุ่มหนึ่ง ไม่สนใจป้ายเตือนของอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี ฝ่าฝืนลงเล่นน้ำทะเล "อ่าวมาหยา" จนถูกเจ้าหน้าที่อุทยานฯ จับปรับ แต่ก็ยังไม่สำนึก อัดคลิปพูดเยาะเย้ย ดูถูก เจ้าหน้าที่ แถมเต้นออกท่าออกทาง ล้อเลียนอีก จนมีการแชร์และแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ทั้งนี้ อุทยานฯ ได้มีมาตรการปิดฟื้นฟูพื้นที่มาตั้งแต่ปี 2561 โดยกำหนดห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดอย่างเด็ดขาด รวมถึงห้ามเรือเข้า-ออกและจอดบริเวณหน้าอ่าว เนื่องจากในอดีตมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลให้ปะการังน้ำตื้นและสัตว์ทะเลได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังการฟื้นฟู พบว่าธรรมชาติมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างชัดเจน ทั้งแนวปะการังที่เริ่มกลับมาสมบูรณ์ และการกลับมาของฝูงฉลามครีบดำจำนวนมาก เนื่องจากบริเวณน้ำตื้นหน้าอ่าวเป็นแหล่งเลี้ยงตัวอ่อน ก่อนเติบโตออกสู่ทะเลลึก และจะกลับมาอีกครั้งในช่วงขยายพันธุ์
อย่างไรก็ตาม แม้อุทยานฯ จะติดตั้งป้ายเตือนชัดเจน และจัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษแล้ว แต่ยังคงพบนักท่องเที่ยวบางส่วนฝ่าฝืนกฎอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางอุทยานฯ ยืนยันว่าจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด “การห้ามลงเล่นน้ำ ไม่ใช่การจำกัดสิทธิ แต่เป็นการเปิดโอกาสให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวอย่างเต็มที่ รวมถึงช่วยลดผลกระทบจากสารเคมี เช่น ครีมกันแดด ที่อาจทำลายปะการัง