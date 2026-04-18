“วัลญา วิลล่า” ทุนท้องถิ่นภูเก็ต เปิดอาณาจักรลักซูรี พาทัวร์ 6 โครงการ ชูดีไซน์หรู ฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “วัลญา วิลล่า” ทุนท้องถิ่นภูเก็ต เปิดอาณาจักรลักซูรี พาทัวร์ 6 โครงการปักธงรุกตลาดอสังหาฯภูเก็ต ชูจุดเด่นดีไซน์หรูมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ ทั้งวิลล่า- คอนโดหรู เจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูง พร้อมจัดงานใหญ่แห่งปี “Wallaya Villas The Theatre” ปรากฏการณ์ Expo รูปแบบใหม่ที่จะเผยโฉมภาพลักษณ์และอนาคตของอาณาจักร วัลญา วิลล่า
เปิดเกมรุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ลักชัวรีภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง สำหรับ ผู้บริหารอย่าง นายลำพูน เตียงน้อย และ นางสาวเยาวดา ไม่สะพร่าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัลญา วิลล่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “Wallaya Villas” หลังเปิดตัวแนะนำโครงการที่จะพัฒนาในปี 69 จำนวน 6 โครงการ ทั้งคอนโดมิเนียมและพูลวิลล่า ระดับลักชัวรี่ชูจุดขายดีไซน์หรู ฟังก์ชันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ระดับไฮเอนด์ หวังตอกย้ำแบรนด์ไทยสู่เวทีอสังหาฯ ระดับโลกมูลค่ากว่า 8.5 พันล้าน เลือกปักหมุดพื้นที่ศักยภาพ กมลา เชิงทะเล ป่าสัก บางโจ ในหาน-ราไวย์ ไปแล้วก่อนหน้านี้
ล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 นายลำพูน เตียงน้อย และ นางสาวเยาวดา ไม่สะพร่าว กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัลญา วิลล่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “Wallaya Villas” ได้นำผู้สื่อข่าวในท้องถิ่นภูเก็ตทัวร์ 6 โครงการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์ของคนภูเก็ต และยืนยันถึงการเดินหน้าขยายพอร์ตโครงการในภูเก็ตอย่างจริงจัง เพื่อผลักดัน “แบรนด์ไทย” ให้สามารถแข่งขันในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ และ สะท้อนให้เห็นความแข็งแกร่งของแบรนด์ที่ทำมากกว่ากว่า 20 ปี
โดยผู้บริหารทั้ง 2 กล่าวว่า แผนการดำเนินงานในปี 2569 บริษัท มีแผนพัฒนาโครงการทั้งวิลล่า และ คอนโดมิเนียม รวม 6 โครงการ แบ่งเป็นวิลล่า 3 โครงการ และคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ซึ่งต้องยอมรับว่าในช่วง 2 -3 ปีที่ผ่านมา มีนักลงทุนรายใหญ่จากส่วนกลางขยายฐานการลงทุนเข้ามาลงทุนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจำนวนมาก โดยเฉพาะโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นโครงการที่ตรงกับความต้องการของตลาด ทาง “วัลญา วิลล่า” ซึ่งเป็นนักลงทุนท้องถิ่นภูเก็ต จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับตลาด โดยออกแบบโครงการให้มีความหลากหลาย แตกต่างจากโครงการที่ลงทุนอยู่ในตลาด เป็นรูปแบบหรือขนาดที่ไม่มีในตลาด เพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ากำลังซื้อสูงทั้งชาวไทยและต่างชาติ ที่ต้องการสินค้าด้านอสังหาฯที่แตกต่างไปจากโครงการอื่นๆ โดยทั้ง 6 โครงการ จะถูกพัฒนาให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เน้นความเป็นส่วนตัวสูง พร้อมผสานสถาปัตยกรรมร่วมสมัยกับธรรมชาติของภูเก็ตอย่างลงตัว เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับกลุมลูกค้า
สำหรับ 6 โครงการ ของวัลญา วิลล่า ที่จะเกิดขึ้นในปี 69 ประกอบด้วย โครงการ “QNITY” นิยามใหม่ของคนเมืองในบรรยากาศพูลวิลล่า ตั้งอยู่ใจกลางย่านป่าสัก-เชิงทะเล ประกอบด้วยพูลวิลล่าสไตล์โมเดิร์นคอนเทมโพรารี จำนวน 17 ยูนิต เน้นงานดีไซน์ที่ใช้โทนสีเข้มเพื่อสร้างมิติความหรูหราควบคู่ไปกับพื้นที่ใช้สอยแบบ Open Floor Plan มีให้เลือกถึง 4 รูปแบบหลัก ขนาดตั้งแต่ 3- 5 ห้องนอน พื้นที่ใช้สอยเริ่มต้นที่ 425 ถึง 816 ตร.ม. จุดเด่นอยู่ที่ทำเลใกล้กับโรงเรียนนานาชาติชั้นนำ
โครงการ “The Harmony” สถาปัตยกรรมแห่งความสมดุลใจกลางป่าสัก เป็นโครงการระดับลักชัวรีในย่านเชิงทะเลที่มีจำนวนยูนิตรวม 37 ยูนิต ภายใต้แนวคิด Tropical Contemporary Pool Villa สร้างบรรยากาศให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกอยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ ด้วยโทนสี และ แสงสว่างที่สอดส่องเข้ามาในบ้าน ซึ่งโครงการนี้ได้มีการออกแบบร่วมกับ Studio LocoMotive
โครงการ Wallaya Hill: มนต์เสน่ห์แห่งการพักผ่อนใกล้ชิดธรรมชาตติระดับเอ็กซ์คลูซีฟ โครงการนี้ตั้งอยู่ในทำเลทองกมลา ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านที่กำลังเติบโตแห่งหนึ่งของภูเก็ต โดยนำเสนอพูลวิลล่าสมัยใหม่ เพียง 8 ยูนิต วิลล่าแต่ละหลังมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 457 ตร.ม. ออกแบบเป็นอาคาร 2 ชั้นที่แบ่งสัดส่วนพื้นที่พักผ่อนและพื้นที่กิจกรรมไว้อย่างลงตัว ทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้กับ Café Del Mar Phuket และ หาดกมลา Phuket Fantasea และโรงพยาบาลเอกชน ทำให้เป็นโครงการที่มีศักยภาพสูงทั้งการอยู่อาศัยและการปล่อยเช่า
โครงการ “Wallaya Residence Nai Harn” โครงการพักอาศัยรูปแบบใหม่ในทำเลทองหาดในหาน-ราไวย์ ภายใต้คอนเซปต์ "Slow Living, Refined" ที่เน้นความสงบและการมีสติในการใช้ชีวิต เป็นอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น จำนวน 3 อาคาร รวมทั้งสิ้น 285 ยูนิต เริ่มก่อสร้างในปี 2025 มีห้องพักหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ Studio ขนาด 36 ตร.ม. ไปจนถึง 3 Bedrooms ขนาด 94 ตร.ม.สิ่งอำนวยความสะดวกครบครันระดับเวิลด์คลาส อาทิ สระว่ายน้ำขนาด 32 เมตร, สปา, ฟิตเนสคลับ, Co-working space และพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับทำกิจกรรมกลางแจ้ง โครงการตั้งอยู่ในทำเลที่ตั้งที่แวดล้อมด้วยความเจริญต่างๆมากมาย อาทิ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ และร้านค้าต่างๆ
โครงการ “Citygate de Phuket: Sophisticated Sanctuary in Kamala”โครงการลำดับล่าสุดที่ยกระดับมาตรฐานการพักอาศัยในทำเลศักยภาพอย่าง กมลา มุ่งเน้นการมอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงบและการออกแบบที่ทันสมัย เน้นความงามของเส้นสายที่โค้งมนตามธรรมชาติ (Natural Curves) ผสานกับรูปทรงทันสมัย (Modern Shapes) โดยเลือกใช้วัสดุคุณภาพสูงที่มีความทนทาน เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยที่อยู่เหนือกาลเวลาและตอบโจทย์ความผ่อนคลายอย่างแท้จริง พัฒนาโครงการ
โดย บริษัท ซิตี้เกท เอ็กซ์คลูซีฟ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (Citygate Exclusive Developments Co., Ltd.) ซึ่งเป็น บริษัทในเครือ วัลญา วิลล่า ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ 2 งาน 69.5 ตารางวา (9,078 ตร.ม.) มี 4 อาคาร สูง 7 ชั้น รวมทั้งหมด 274 ยูนิต สิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจอดรถ รองรับรถยนต์ 141 คัน และรถจักรยานยนต์ 60 คัน รูปแบบห้องพัก เพื่อตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ โครงการได้ออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้มีความหลากหลายCitygate de Phuket ตั้งอยู่ในจุดที่เชื่อมต่อสถานที่สำคัญและแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำได้อย่างรวดเร็ว ใกล้ชายหาดกมลา (5 นาที), หาดสุรินทร์ (8 นาที) และหาดป่าตอง (18 นาที) ใกล้แหล่งช้อปปิ้งและบริการ ใกล้ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ (5 นาที) และโรงพยาบาลป่าตอง (21 นาที)
และโครงการ The Liberty: Multi Hi-Rising Assets by Wallaya”โครงการอาคารชุดพักอาศัยระดับอัลตร้าลักซูรีที่โดดเด่นด้วยดีไซน์สไตล์ Soft Brutalism เน้นความแข็งแกร่งแต่ยังคงความละเอียดอ่อนของการใช้ชีวิต โดยโครงการนี้ถูกออกแบบมาเพื่อสร้าง "จังหวะแห่งการพักผ่อน" (Internal Rhythm) ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เป็นส่วนตัวและเงียบสงบ เน้นการสร้างมิติของอาคารผ่านแนวคิด "Dynamic Emotional" และ "Layered Living" มีการจัดวางพื้นที่แบบเล่นระดับ (Over Stacked) เพื่อให้เกิดมุมมองที่แตกต่างและโอบรับธรรมชาติรอบด้าน มีอาคารพักอาศัยทั้งหมด 5 อาคาร และ Club House มีห้องพักรวมทั้งหมด 324 ยูนิต พื้นที่สีเขียว (Green Area) รวมกว่า 2,838 ตารางเมตร มีครัว ระเบียง ที่ใหญ่กว่าคอนโนทั่วไป รวมถึงตู้เสื้อผ้า ตู้เก็บของที่ซ่อนอยู่ในฝาผนัง และ สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รวมถึงสระว่ายน้ำพื้นที่กว่า 560.50 ตารางเมตร ที่จอดรถรองรับรถยนต์ 166 คัน และ รถจักรยานยนต์ 40 คัน โครงการมีรูปแบบห้องพักที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการที่แตกต่างกัน นอกจากนั้นยังมี Penthouse: มีให้เลือก 2 ขนาด คือ 114.20 ตร.ม. (10 ยูนิต) และ 108.70 ตร.ม. (5 ยูนิต)
จุดเด่นด้านงานสถาปัตยกรรม: การออกแบบภายนอก (External Design) ของแต่ละอาคารมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การใช้ทางลาดและบันไดที่เชื่อมต่อการใช้ชีวิต (Steps Into Living) และการสร้างระนาบอาคารแบบลอยตัว (Floating Plane) เพื่อให้ความรู้สึกที่โปร่งสบายและทันสมัย
นอกจากนั้นโครงการนี้ยังมีจุดเด่นเรื่องของ สำนักงานขายที่มีความแตกต่างไม่เหมือนกับที่อื่น โดยออกแบบพื้นที่แกลเลอรี่ให้มีลักษณะคล้ายบาร์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและเป็นกันเอง พร้อมซ่อนห้องตัวอย่างไว้ภายในเพื่อเพิ่มความน่าสนใจในการเยี่ยมชม นอกจากนี้ยังมีการปรับกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยนำเสนอการขายในช่วงเวลากลางวันและคืน จัดให้มีบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับลูกค้าและตัวแทนขาย รวมถึงการจัดพื้นที่ภายนอกในรูปแบบเธียเตอร์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการพักผ่อน
สองผู้บริหาร ยังกล่าวต่อว่า ด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาตั้งแต่ปี 2005 วัลญา วิลล่า มุ่งมั่นที่จะมอบคุณค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้ซื้อผ่านมาตรฐานการก่อสร้างที่เชื่อถือได้และการร่วมมือกับพันธมิตรระดับมืออาชีพชั้นนำ ในทุกโครงการของ วัลญา วิลล่า ไม่เพียงแต่ตั้งอยู่บนทำเลที่เดินทางสะดวกใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก แต่ยังสะท้อนถึงการเติบโตของตลาดอสังหาฯ ภูเก็ต ที่ยังคงเป็นหมุดหมายสำคัญของนักลงทุนทั่วโลก
“เราไม่ได้เพียงแค่ขายภาพในกระดาษ แต่เราขายความเชื่อมั่นที่จับต้องได้ การเปิดบ้านตัวอย่างในวันนี้ คือการแสดงให้เห็นว่า ทุกตารางนิ้วของ วัลญา วิลล่า คือความใส่ใจที่เราบ่มเพาะประสบการณ์มาตลอด 21 ปี เพื่อมอบสิ่งดีดีให้กับผู้ครอบครอง และเพื่อต่อยอดความสำเร็จ วัลญา วิลล่า เตรียมจัดงาน Wallaya Villas The Theatre ขึ้น ในวันที่ 24 เมษายน นี้ โดยเนรมิต โลตัส อารีนา (เชิงทะเลภูเก็ต) ให้กลายเป็นโรงละครแห่งความมั่งคั่ง งานนี้ไม่ใช่เพียงแค่งานแสดงอสังหาริมทรัพย์ทั่วไป แต่เป็นการรวบรวมจิตวิญญาณและกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทในตลาดอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ตอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อแสดงให้เห้นว่า กลุ่มทุนท้องถิ่นก้มีศักยภาพที่แข็งแกร่งและพร้อมขับเคลื่นอสังหาริมทรัพย์ภูเก็นให้ก้าวสู่ระดับโลก"
ภายในงาน "Wallaya Villas The Theatre" ทุกท่านจะได้พบกับ: The Journey of Wallaya: นิทรรศการที่ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางตลอด 21 ปี จากก้าวแรกสู่การเป็นผู้นำตลาดลักชัวรี การเปิดตัวรายละเอียดเชิงลึกของทุกโปรเจกต์ทั้งที่กำลังดำเนินงานในปัจจุบันและกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ครอบคลุมทุกทำเลศักยภาพรอบเกาะภูเก็ตข้อมูลเจาะลึกด้านทำเลและมูลค่าการเติบโตที่นักลงทุนไม่ควรพลาด สิทธิพิเศษและรางวัลใหญ่มากมายสำหรับผู้ที่ตัดสินใจจองโครงการภายในงาน