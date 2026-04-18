ระทึก! ก่อนนายกรัฐมนตรีถึงงานวันไหลบางเบิด ชุมพร เพียง 5 นาที ตรวจพบแรงงานต่างด้าวพกปืนเข้ามาในงาน

ชุมพร - ระทึก!ก่อน "นายกอนุทิน" ถึงงาน 5 นาที เป็นประธานเปิดงานวันไหลบางเบิด ที่จังหวัดชุมพร ชุด รปภ.หน้างาน ตาไวเห็นพิรุธไล่จับต่างด้าวเมียนมา ซ่อนอาวุธปืน .38 พร้อมกระสุน 6 นัด ไว้ในกระเป๋าเป้ เตรียมเข้างาน
วันนี้ ( 18 เม.ย.69) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 17 เมษายน ที่ผ่านมา ได้รับการเปิดเผยจาก นายศราวุธ พัดทรัพย์ หัวหน้าหน่วยกู้ภัยปะทิว สมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร ว่าที่บริเวณงานวันไหลบางเบิด หมู่ที่ 5 ตำบลปากคลอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการหลายหน่วยงาน ลงพื้นที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ภายในงานซึ่งมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด
โดยในงาน พ.อ.นิพนธ์ อินใหม่ รอง ผบ.มทบ.44 / รอง ผอ.กอ.รมน.จ.ชุมพร มอบหมายให้ นายพัฒนพงศ์ ละออย้อย หัวหน้า ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4 อำเภอปะทิว นำกำลังร่วมกับ นายจาเรศ ก๋งชิน หัวหน้าชุดฝ่ายการข่าวอำเภอปะทิว พร้อม เจ้าหน้าที่ทหาร มทบ.44 ตำรวจ สภ.มาบอำมฤต อปพร.ตำบลปากคลอง เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ปากคลอง และหน่วยกู้ภัยปะทิวสมาคมนักข่าวจังหวัดชุมพร ตั้งจุดคัดกรองและตรวจค้นอาวุธอย่างเข้มงวด ด้านทางเข้าทิศใต้ของงานซึ่งอยู่ในเขตปกครองของท้องที่ อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ เขตติดต่อกับพื้นที่จัดงานท้องที่ปกครอง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ตรวจสอบทุกคนที่เข้าร่วมงาน โดยมี ร.ต.ท.รัชพล คำมุงคุณ รอง สว.(สอบสวน) สภ.บ้านมาบอำมฤต เป็นหัวหน้าชุด และ ร.ต.ท.โสภณ หญีตคง รอง สว.(ป.) เป็นรองหัวหน้าชุด
ในระหว่างการตรวจค้นอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนำโดย นายพัฒนพงศ์ ละออย้อย หัวหน้า ทสปช.กอ.รมน.ภาค 4 และนายจาเรศ ก๋งชิน หัวหน้าชุดฝ่ายการข่าวอำเภอปะทิว นายสราวุธ พัดทรัพย์ หัวหน้าชุดกู้ภัยปะทิว สมาคมนักข่าว จ.ชุมพร สังเกตุเห็นผู้ชายอายุประมาณ 30-35 ปีสะพายเป้เดินเข้างาน ชุดตรวจค้นซึ่งเฝ้าระวังอยู่และเข้าประชิดตัวขอเปิดดูกระเป๋าผู้ต้องสงสัย ขณะวางกระเป๋าลงบนโต๊ะชายคนดังกล่าวได้กระโดดวิ่งข้ามโต๊ะหลบหนีเข้าไปในรีสอร์ทบางเบิดที่อยู่ใกล้ๆทันที อาสากู้ภัยและเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมอยู่แล้ววิ่งติดตามไปแบบกระชั้นชิดสามารถควบคุมตัวได้ขณะเข้าไปปะปนอยู่กับแขกในรีสอร์ท
เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวออกมาเพื่อเปิดกระเป๋าพบอาวุธปืนไทยประดิฐษ์ขนาด .38 พร้อมมีกระสุนพร้อมยิงอยู่ในลำเพลิง 1 นัด และอยู่ในกระเป๋าอีก 5 นัด สอบถามไห้การว่าเป็นแรงงานต่างชาติเมียนมา อ้างว่าได้รับจ้างอยู่ในพื้นที่ และอาวุธปืนที่นำติดตัวมานั้นเนื่องจากตัวเองมีคู่อริกลัวถูกทำร้าย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ไม่พบเอกสารประจำตัวใดๆ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวส่งพ.ต.ท.จรินทร์ ด้วงเอียด พนักงานสอบสวน สภ.บางสะพานน้อย เพื่อสอบสวนความเป็นมา ที่มาของอาวุธปืน และการนำเข้ามาในงานเพื่อวัตถุประสงค์ใด
เหตุการณ์นี้ได้รับคำชมอย่างมากจากภาคประชาชนถึงความฉับไวของเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยที่สามารถสกัดจับกุมป้องกันเหตุร้ายได้ ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้สั่งยกระดับการเฝ้าระวังและหาข่าวในเชิงลึกทันที เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยที่อาจกระทบต่อความมั่นใจของนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชุมพร
จากกรณีดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้สอบถามความคืบหน้าผลการสอบสวนทางคดีจากพนักงานสอบสวน สภ.บางสะพานน้อย แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยมากนัก ทราบแต่เพียงว่าเป็นสัญชาติเมียนมาชื่อนายโก้ กำลังจะควบคุมตัวส่งดำเนินคดี แต่การสืบสวนสอบสวนเชิงลึก เนื่องจากผู้ต้องหาต่างด้าวได้นำอาวุธปืนเข้ามาในขณะ ที่นายอนุทินนายกรัฐมนตรี เนื่องจากอีกประมาณ 5 นาที นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กำลังจะเข้าถึงบริเวณงานเพื่อเป็นประธานเปิดงาน แต่ไม่ได้รับการเปิดเผยแต่อย่างใด