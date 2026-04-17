นายกฯ ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาย้ำเดินหน้าดับไฟใต้ด้วย "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"

ยะลา - นายกฯ อนุทิน นำคณะ ลงจังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำ ชายแดนใต้เดินหน้าได้ด้วย ‘เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา’ พร้อมสั่งการ ศอ.บต.บูรณาการความร่วมมือ แก้ไขปัญหาประชาชน
วันนี้ (17 เม.ย.) ที่ห้องประชุมปัญจเพชร ชั้น 3 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อำเภอเมือง จังหวัดยะลา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) มอบนโยบายด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้แก่ข้าราชการและบุคลากรในพื้นที่ พร้อมเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ในการนี้ มีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง อาทิ เลขาธิการ ศอ.บต. แม่ทัพภาคที่ 4 รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบันและร่วมพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาสำคัญ ทั้งด้านความมั่นคง การปราบปรามยาเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ภาวะเศรษฐกิจ การบริหารจัดการพลังงานเพื่อลดค่าครองชีพ รวมถึงการติดตามดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในพื้นที่
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดนโยบายแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยยึดหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญในการนำสันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่อย่างยั่งยืน โดย “เข้าใจ” คือการศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้ง เข้าใจบริบทพื้นที่และวิถีชีวิตประชาชน “เข้าถึง” คือการลงพื้นที่พบปะประชาชนอย่างจริงจัง เพื่อรับฟังปัญหาและสร้างความไว้วางใจ และ “พัฒนา” คือการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างสอดคล้องกับบริบทของชุมชน
พร้อมกันนี้ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ โดยให้ความสำคัญกับปัญหาปากท้อง รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน และได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและ ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใน 5 จังหวัด ทั้งสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม โครงการพัฒนาสำคัญต่าง ๆ โดยขอให้เร่งจัดประชุม กพต.โดยเร็ว เพื่อนำมติไปสู่การปฏิบัติอย่างทันท่วงที
นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ทั้งเชิงวัฒนธรรมและทรัพยากรธรรมชาติ จึงต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว โดยเพิ่มความเข้มข้นในการดูแลสถานการณ์ความมั่นคงและการข่าวควบคู่กัน
ในส่วนของปัญหายาเสพติด ได้กำชับให้ดำเนินโครงการ X-ray ระดับหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องให้เห็นผลเป็นรูปธรรม พร้อมย้ำให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน หากพบการกระทำผิดต้องมีการลงโทษอย่างเด็ดขาด และผู้บังคับบัญชาต้องร่วมรับผิดชอบ
ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายทั้งหมดมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม นำไปสู่สันติสุข ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน