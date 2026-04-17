นายกฯบินลงนราธิวาสติดตามการขยายด่านบูเก๊ะตาระยะที่ 4 หนุนยกระดับการค้าชายแดน

นราธิวาส - นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางลงพื้นที่ด่านศุลกากรอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส เพื่อติดตามความคืบหน้าการขยายด่านบูเก๊ะตาระยะที่ 4 และยกระดับการค้าชายแดนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค ขณะที่ จนท.คุมเข้มหลังเกิดเหตุป่วน
วันนี้ (17 เม.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะได้เดินทางไปยังด่านศุลกากรอำเภอแว้ง เพื่อตรวจเยี่ยมพื้นที่ชายแดน ณ สะพานเชื่อมระหว่างบ้านบูเก๊ะตา ประเทศไทย และบูกิต บุหงา ประเทศมาเลเซีย เพื่อติดตามความคืบหน้าการขยายด่านบูเก๊ะตาระยะที่ 4 และยกระดับการค้าชายแดนให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ในภูมิภาค ซึ่งช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเดินทางมายังท่าอากาศยานนราธิวาส ก่อนที่จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปปฏิบัติภารกิจที่ยะลา
อย่างไรก็ตาม บรรยากาศการลงพื้นที่ในวันนี้เป็นไปอย่างเข้มงวด เจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจได้กระจายกำลังคุมเข้มตามแนวชายแดน รวมถึงจัดตั้งจุดตรวจคัดกรองยานพาหนะทุกชนิดอย่างละเอียด เพื่อป้องกันการลักลอบก่อเหตุรุนแรง หลังจากเมื่อคืนที่ผ่านมาได้เกิดเหตุความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก ลอบวางเพลิงรถแบคโฮจำนวน 2 คัน และที่ อ.ตากใบ อีก 2 จุด ได้แก่ บริเวณใกล้บ้านกำนันมะ และบริเวณโค้งทางไปทุ่งนาริมทางสวนปาล์ม
ด้านแหล่งข่าวความมั่นคงระบุว่า การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ นอกจากจะเน้นเรื่องเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณสะพานบูเก๊ะตาแล้ว ยังกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ยกระดับการเฝ้าระวังสูงสุด โดยเฉพาะพื้นที่ล่อแหลมริมแม่น้ำและจุดก่อสร้าง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนที่สัญจรข้ามแดนระหว่างไทยและมาเลเซีย