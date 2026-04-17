ป่วนนราธิวาส! ลอบเผายาง-รถแบคโฮในพื้นที่ตากใบ - สุไหงโกลก

นราธิวาส – คนร้ายป่วนนราธิวาสก่อเหตุลอบเผายางรถจักรยานยนต์และรถแบคโฮในพื้นที่ อ.ตากใบ และ อ.สุไหงโก-ลก คาดเป็นการสร้างสถานการณ์หลังนายกฯ มีกำหนดการเดินทางลงมาในพื้นที่
วานนี้ (17 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจภูธรตากใบ จ.นราธิวาส รับแจ้งจากกำนันในพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน มีเหตุเพลิงไหม้หลายจุดบนถนนในพื้นที่ ต.เกาะสะท้อน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ประสานชุดกองกำลัง ตำรวจ ทหารและฝ่ายปกครองเข้าตรวจสอบ เบื้องต้นพบเป็นการลอบเผายางรถจักรยานยนต์บนถนน
จุดที่ 1 บริเวณใกล้บ้านกำนันมะ โดยจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากป้อม ชรบ. หน้าบ้านกำนัน มุ่งหน้าไปทางองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สะท้อน เป็นระยะทางประมาณ 300 เมตร และจุดที่ 2 บริเวณโค้งทางไปทุ่งนา ซึ่งริมทางมีลักษณะเป็นพื้นที่สวนปาล์ม ในตำบลเกาะสะท้อน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รอเข้าตรวจสอบช่วงสายของวันนี้ (17 เม.ย.) โดยจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพื่อป้องการซุ่มโจมตีจากกลุ่มก่อความไม่สงบ
ขณะเดียวกัน ยังได้รับแจ้งจากกำนันตำบลปาเสมัสว่า เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวน ลอบวางเพลิงรถแบคโฮ จำนวน 2 คัน เหตุเกิดบริเวณริมแม่น้ำโก-ลก บ้านมือบา หมู่ที่ 4 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบรถแบคโฮทั้ง 2 คันถูกเพลิงไหม้ได้รับความเสียหาย เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าว ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน และตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตามเหตุความไม่สงบที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่คาดเป็นการสร้างสถานการณ์ป่วน ซึ่งในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางลงพื้นที่นราธิวาสด้วย โดยจะเดินทางไปยังด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก และที่ว่าการอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาด่านพรมแดนด้วย