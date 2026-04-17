รองนายกฯ “พิพัฒน์” นำพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรไข่ต้ม–แห่ผ้าห่มพระพุทธมงคลมหาราช ในงาน “16 เมษา เถลิงศกเบิกฟ้าเมืองหาดใหญ่ ปีที่ 6” เสริมสิริมงคลเมืองหาดใหญ่หลังวิกฤตมหาอุทกภัย
วันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 06.00 น. ณ ลานพระพุทธมงคลมหาราช สวนสาธารณะหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีงาน “16 เมษา เถลิงศกเบิกฟ้าเมืองหาดใหญ่ ปีที่ 6” โดยมีนายรัฐศาสตร์ ชิดชู ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นางณัฏฐิรา กระแสร์สาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลานายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นางฉัตรแก้ว คชเสนี ภาคเอกชนผู้อุปถัมภ์กิจกรรม พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วม
พิธีเริ่มต้นด้วยการรำถวายเป็นพุทธบูชา ก่อนที่ประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารจะร่วมจุดเทียนมงคลนวหรคุณเศรษฐีที่โต๊ะหมู่ชุดกลาง และจุดเทียนมงคลโสฬสเศรษฐีบริเวณหน้าพระองค์ใหญ่ จากนั้นผู้อุปถัมภ์กิจกรรมได้ถวายผ้าห่มพระประธานและมาลัยสายยาว เจ้าภาพร่วมจุดเทียนมงคลอัฏฐสตเศรษฐี จำนวน 108 เล่มที่โต๊ะเครื่องบวงสรวง จากนั้นเข้าสู่พิธีสงฆ์ โดยได้รับความเมตตาจาก พระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดสงขลา เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ปฐมาวาส พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ทั้งนี้ ประธานในพิธีได้ถวายสักการะแด่ พระมงคลวัชรปโชติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา และ พระเทพวชิรสุตาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดสงขลา ก่อนพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ถัดมาประธานในพิธีและผู้ร่วมงานได้ร่วมกันตักบาตรไข่ต้ม ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของงาน พร้อมถวายจตุปัจจัยไทยธรรม/ปิ่นโต กรวดน้ำ และรับพรตามลำดับ
ไฮไลต์สำคัญของงานอยู่ที่ พิธีถวายผ้าห่มพระพุทธมงคลมหาราช โดยประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารจังหวัด ได้นำพุทธศาสนิกชนร่วมแห่ผ้าห่มและประกอบพิธีห่มผ้าองค์พระพุทธมงคลมหาราช เพื่อเสริมความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต การงาน และการประกอบอาชีพ ตลอดจนความเป็นสิริมงคลแก่เมืองหาดใหญ่
สำหรับงาน “16 เมษา เถลิงศกเบิกฟ้าเมืองหาดใหญ่” ในปีนี้ นับเป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 6 เกิดจากพลังความร่วมมือของภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ ที่ยึดถือวันขึ้นศักราชใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เป็นโอกาสแห่งการร่วมทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีอันดีงาม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และหลอมรวมพลังศรัทธาของชาวหาดใหญ่ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น บรรยากาศในปีนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงพลังแห่งความสามัคคีและความเข้มแข็งของพี่น้องชาวหาดใหญ่ ที่ร่วมกันสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กันและกัน โดยเฉพาะภายหลังพื้นที่ต้องเผชิญกับวิกฤตมหาอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปีที่ผ่านมา