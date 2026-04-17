ปิดฉาก รถโดยสาร “โพถ้องสีชมพู แต่ไม่หายไปใหน อบจ.ภูเก็ต ส่งต่อ 19 คัน ให้หน่วยอื่นใช้ประโยชน์

ภูเก็ต – ปิดตำนาน รถโดยสาร “โพถ้องสีชมพู” ของ อบจ.ภูเก็ต อย่างเป็นทางการ หลังใช้งานมานาน พร้อมส่งต่อ 19 คัน ให้หน่วยงานรัฐ อปท. และ องค์กรสาธารณะกุศล นำไปใช้ประโยชน์ต่อใน ส่วน VE บัส เตรียมขยายเพิ่มอีก 2 เส้นทาง
ภายหลังจากที่ อบจ.ภูเก็ต ได้ยกระดับการให้บริการรถโดยสาร สาธารณะ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ที่เปลี่ยนผ่านจากรถโดยสารสองแถวแบบดั้งเดิม หรือ รถโพถ้องสีชมพู จำนวน 24 คัน ซึ่งใช้กันมานานกว่า 10 ปี ไปสู่รถโดยสารไฟฟ้าปรับอากาศ (EV BUS) รองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยว ลดมลพิษ และยกระดับคุณภาพบริการ รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว รองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพ และ ตอบโจทย์แนวโน้มการพัฒนาเมืองสีเขียวในระยะยาว โดยทาง อบจ.ภูเก็ต ได้ปลดระวางรถโดยสารโพถ้องสีชมพู ทั้ง 24 คัน
ล่าสุด ที่สถานีอัดประจุไฟฟ้า ถนนอนุภาษภูเก็ตการ นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีจับฉลากส่งมอบรถโดยสารประจำทาง รถโพถ้องสีชมพู ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งผู้รับมอบรถ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน องค์กรสาธารณกุศล ที่ยื่นเรื่องขอเข้ามา เข้าร่วม
โดยรถโพถ้องสีชมพู ที่นำมาจับฉลากเพื่อส่งมอบในครั้งนี้มีจำนวน 19 คัน ส่วนอีก 5 คัน ได้ส่งมอบให้กับโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งรถที่นำมามอบครั้งนี้เป็นรถที่ปลดระวางจากระบบเดินรถแล้ว เนื่องจากสภาพชำรุดและไม่เหมาะสมกับการให้บริการเชิงพาณิชย์ แต่ยังสามารถนำไปปรับใช้ในภารกิจอื่นได้ อาทิ งานบริการชุมชน หรือ สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงาน และเพื่อให้การส่งมอบรถให้กับหน่วยงานต่างๆ มีความโปร่งใสและเป็นธรรม จึงใช้วิธีการจับฉลาก
อย่างไรก็ตาม สำหรับ รถ EV Bus ของ อบจ.ภูเก็ต เปิดให้บริการมาตั้งแต่ต้นปี 2568 เป็นรถสาธารณะปรับอากาศวิ่งบนถนนหลัก 3 เส้นทาง จำนวน 24 คัน เป็นการให้บริการสาธารณะโดยไม่คิดค่าโดยสารกับนักเรียน นักศึกษา คนพิการ ผู้สูงอายุ และพระภิกษุสงฆ์ ส่วน ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวคิดในอัตรา 15 บาท ตลอดสาย ใน 3 เส้นทางหลัก
ประกอบด้วย เส้นทางที่ 1 (สายสีเหลือง) เริ่มต้นจากสะพานหิน-เซ็นทรัล ภูเก็ต ระยะทาง 11 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 (สายสีแดง) ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง-ห้างซุปเปอร์ซิป (ในอนาคตเส้นทางนี้จะขยายต่อไปยังยูเทิร์นโรงเรียนมุสลิมวิทยา) ระยะทาง 18 กิโลเมตรและเส้นทางที่ 3 (สายสีเขียว) ท่าเทียบเรือรัษฎา-สวนน้ำอันดามันดา ระยะทาง 10.5 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตามหลังทาง อบจ.ภูเก็ต เปิดให้บริการ รถ EVBus มาระยะหนึ่ง พบว่ากระแสตอบรับดี ทาง อบจ.ภูเก็ต จึงเดินหน้า เปิดเส้นทางเดินรถ EV BUS เพิ่ม เพื่อให้การบริการ ครอบคลุมทั้งเมือง โดยเปิดเปิดอีก 2 เส้นทาง เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางทั้งนักเรียน ประชาชนทัวไป และ นักท่องเที่ยว และเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง ประชาชน นักเรียน ลดค่าใชัจ่าย
โดยเส้นทางที่เปิด 2 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางเกาะแก้ว-สะพานหิน คาดเริ่มวิ่ง ได้พ.ค. นี้ และ อีกเส้นทาง คือ สนามบิน-ราไวย์ คาดเริ่ม มิ.ย. ซึ่งทั้ง 2 เส้นทาง นักเรียน นักศึกษา ผู้สูงอายุ พระภิกษุสงฆ์ ผู้พิการ นั่งฟรีเหมือนเดิม