“สมนึก เกตุชาติ” ถึงแก่อนิจกรรม ปิดตำนานนายกเทศมนตรียาวนานที่สุดของประเทศไทย

นครศรีธรรมราช - “สมนึก เกตุชาติ” อดีตนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจ ในวัย 87 ปี ปิดตำนานผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานถึง 31 ปี ยาวนานที่สุดในประเทศไทย ผู้ก่อตั้ง รพ.ท้องถิ่น โรงเรียนนานาชาติสังกัดเทศบาลเป็นแห่งแรกของประเทศไทย
วันนี้ (16 เม.ย.) ที่ จ.นครศรีธรรมราช นายสมนึก เกตุชาติ อดีตนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ผู้เป็นตำนานของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานถึง 31 ปี ได้ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยอาการสงบจากการป่วยโรคหัวใจในวัย 87 ปี ครอบครัวได้เคลื่อนศพมาตั้งที่อาคารเกษตรลุ่มน้ำและที่ทำการบริษัทขนส่งอาร์เอที ให้ผู้ที่เคารพนับถือรดน้ำ ซึ่งมีผู้ที่เคารพนับถือมารอร่วมพิธีหลายพันคนจนพื้นที่แน่นขนัด และในช่วงเย็นวันเดียวกันได้มีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพนายสมนึก เกตุชาติ ซึ่งเป็นนักบริหารท้องถิ่น สร้างคุณงามความดีเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) หรือตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.)
สำหรับประวัติของนายสมนึก เกตุชาติ ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันถึง 31 ปี ได้ประกาศยุติการนั่งในตำแหน่งนี้เมื่อปี 2554 นายสมนึกได้สร้างตำนานการบริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราชมาอย่างต่อเนื่อง จากชั้นเทศบาลเมืองจนยกฐานะอยู่ในชั้นระดับเทศบาลนคร ได้เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสร้างด้านความเป็นเลิศด้านการศึกษาของนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเป็นแห่งแรกของประเทศไทยด้วยนโยบายของท้องถิ่น ผลิตนักเรียนสู่วงการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้นยังเป็นนายกเทศมนตรีคนแรกของประเทศไทยที่ผลักดันนโยบายสุขภาพของเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ก่อตั้งโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ขึ้นตรงกับเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเต็มระแบบเป็นที่แรกของประเทศไทยเช่นเดียวกัน จนมีการมาศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ
ปัจจุบันผู้ดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช คนปัจจุบันคือ ดร.กณพ เกตชาติ บุตรชายของนายสมนึก เกตุชาติ ซึ่งได้รับการเลือกตั้งอย่างท่วมท้น ได้เจริญรอยตามด้วยการพัฒนาเทศบาลนครนครศรีธรรมราชสู่ยุคการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิตอล ที่เรียกว่าสมาร์ทซิตี้จนสร้างชื่อในระดับโลก ได้รับรางวัลจากองค์การสหประชาชาติ และได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชนให้นครศรีธรรมราช เป็นเมืองต้นแบบในการบริหารจัดการแบบสมาร์ทซิตี้
ก่อนที่นายสมนึกจะถึงวาระสุดท้าย เมื่อสัปดาห์ก่อนนายสมนึกล้มป่วยฉับพลัน ดร.กณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้นำตัวนายสมนึกเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล และเฝ้าดูแลอย่างต่อเนื่องจนวาระสุดท้าย ซึ่งนายสมนึกนอกจากได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างตำนานให้แก่เมืองนครศรีธรรมราชแล้ว ยังเป็นลมใต้ปีกของลูกชายคือ ดร.กณพ เกตุชาติ ที่ได้เจริญรอยตามและนำเทศบาลนครนครศรีธรรมราช สร้างชื่อในระดับโลก ได้สร้างความภาคภูมิใจให้นายสมนึกอย่างมาก