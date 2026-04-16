สุดทน! หนุ่มหาดใหญ่ชักมีดยาว 11 นิ้วกระหน่ำแทงตาดับอ้างทะเลาะกันเป็นประจำ

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - หลานชายใช้มีดกระหน่ำแทงตาแท้ๆ ดับ หลังจากที่ไม่กินเส้นและมีเรื่องทะเลาะกันประจำ อ้างสุดทนเพราะตาจะทำเข้ามาทำร้ายจึงแทงสวนไป หลังก่อเหตุยอมเดินมามอบตัวกับตำรวจ
วานนี้ (15 เม.ย.) เวลา 20.00 น. ตำรวจ สภ.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รับแจ้งว่าเกิดเหตุแทงกันตายที่บ้านเลขที่ 28 ถนนทุ่งรี-โคกวัด ต.คอหงส์อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยผู้ก่อเหตุได้เดินมามอบตัวยอมรับผิดแต่โดยดีที่ป้อม อส.ทุ่งโดน ซึ่งอยู่ใกล้ๆ กับป้อมตำรวจทุ่งโดน โดยทาง พ.ต.อ.อภิชาติ วรรณโก ผกก.สภ.คอหงส์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.พัทธนันท์ ภักดีดำรงทรัพย์ รอง ผกก.สืบสวน สภ.คอหงส์ ร.ต.อ.พุทธมาศ รองเดช รองสว.สส.สภ.คอหงส์ และชุดสืบสวน สภ. คอหงส์ ได้ลงพื้นที่เพื่อไปตรวจสอบเหตุการณ์และคุมตัวผู้ก่อเหตุ ทราบชื่อ นายอุดมศักดิ์ พูลประภัย หรืออั้ม อายุ 27 ปี
เบื้องต้นทราบว่าได้ก่อเหตุแทงตาแท้ๆ ชื่อ นายพล พูลประภัย อายุ 74 ปี เสียชีวิตที่บ้านพักแถว ถนนทุ่งรี-โคกวัด ต.คอหงส์ ตำรวจจึงคุมตัวไปที่บ้านเกิดเหตุเพื่อหาของกลาง พบมีดยาว 11 นิ้ว ที่ใช้ก่อเหตุตกอยู่หน้าบ้านจึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนนายพล ที่ถูกแทงทราบว่าญาติและกู้ภัยช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ (ม.อ.)แต่เสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยถูกแทงเข้าบริเวณลิ้นปี่ 1 แผล และชายโครง 2 แผล
จากการสอบสวน นายอุดมศักดิ์ ให้การรับสารภาพว่าสาเหตุที่ใช้มีดแทงตาแท้ๆ จนเสียชีวิต เพราะว่ามีเรื่องทะเลาะกับตาเป็นประจำ เพราะมักจะถูกดุด่าเพราะว่าไม่ค่อยจะกินเส้นกัน
และตอนเกิดเหตุก็มีเรื่องกันอีกครั้งเพราะว่าตาใช้ให้ไปทำความสะอาดบัวหรือเก็บอัฐิ ที่วัดโคกนาว ที่ครอบครัวจะไปร่วมทำบุญในวันนี้ ตนก็บอกตาไปแล้วว่าไปทำมาเรียบร้อยแล้วแต่ตาไม่เชื่อ และยังใช้ให้ตนไปที่วัดเพื่อความสะอาดอีก
และตนก็ยืนยันคำเดิมว่าไปทำแล้วและถ้าจะให้ไปอีกก็ไม่มี รถไป ก็ถูกตาดุด่าและเหมือนจะเดินไปหยิบไม้จะมาตี แต่ว่าหาไม่ได้ก็เลยเงื้อมือจะเข้ามาตบ
ตนสุดที่จะทนบวกกับเรื่องเก่าๆที่ทะเลาะกันมาตลอดจึงชัดมีดออกมากระหน่ำแทงด้วยความโมโห จนตาล้มฟุบลงหน้าบ้าน ส่วนตนก็เดินออกจากบ้านตัดสินใจมามอบตัวกับตำรวจที่ป้อม อส.ไม่ได้คิดหนีและยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้น
เบื้องต้นตำรวจได้คุมตัว นายอุดมศักดิ์ ไปยัง สภ.คอหงส์ เพื่อสอบสวนและแจ้งข้อหา ทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย