ป่วนนราฯ! คนร้ายเผายางรถยนต์บนถนนสาย 42 บาเจาะ หวังสร้างสถานการณ์

นราธิวาส - คนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบเผายางรถยนต์บนถนนใน อ.บาเจาะ ห่างด่านทหารพรานนาวิกโยธินราว 850 เมตร คาดสร้างสถานการณ์ก่อกวนในพื้นที่
วานนี้ (15 เม.ย.) เวลาประมาณ 21.00 น. มีรายงานเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนลอบก่อความไม่สงบในพื้นที่ ต.บาเระเหนือ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยนำยางรถยนต์มาเผาบนถนนสาย 42 (ฝั่งขาไป จ.ปัตตานี) บริเวณบ้านจำปากอ หมู่ที่ 1 ห่างจากด่านตรวจกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 (ฐานปฏิบัติการบ้านอิโย๊ะ) ประมาณ 850 เมตร
จากการตรวจสอบเบื้องต้น นายนิเซ็ง ดะแม็ง กำนันตำบลบาเระเหนือ ระบุว่า หลังเกิดเหตุพลเมืองดีในละแวกดังกล่าวได้รีบช่วยกันเข้าดับไฟที่ลุกไหม้ยางรถยนต์จำนวน 1 เส้น ทำให้ความเสียหายจำกัดอยู่เพียงรอยไหม้บนพื้นผิวการจราจรเล็กน้อย และไม่มีทรัพย์สินอื่นหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บ
ด้านตำรวจ สภ.บาเจาะ วิเคราะห์ว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำเพื่อสร้างสถานการณ์ก่อกวนในพื้นที่ โดยขณะนี้ได้ประสานการปฏิบัติร่วมกับหน่วยทหารพรานนาวิกโยธินในพื้นที่ เพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัย
นอกจากนี้ ยังมีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ และเฝ้าระวังจุดเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาล เนื่องจากประเมินว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจฉวยโอกาสในช่วงดึกก่อเหตุซ้ำเติมเพื่อสร้างความวิตกกังวลให้แก่ประชาชนในพื้นที่
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนหาตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป