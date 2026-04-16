เหงียบเหงา! ท่าเรือสุระกุล นักท่องเที่ยวลดฮวบกว่า 50% เรือนำเที่ยวกว่า 100 ลำ จอดสนิท

พังงา – ผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวอ่าวพังงาโอด นักท่องเที่ยวลดวูบ หายไปกว่า 50% ทั้งจีนและคนไทย ต้องจอดเทียบท่ากว่า 100 ลำ ทำรายได้หด ต้องหาอาชีพเสริม
วันนี้ ( 16 เม.ย.69) ที่ท่าเรือสุระกุล หรือ ท่าเรือกะโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ซึ่งเป็นอีกหนึ่งท่าเรือที่นักท่องเที่ยวนิยมใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามในอ่าวพังงา โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนและคนไทยที่เดินทางมาจาก จ.พังงา ภูเก็ต และกระบี่ ในการใช้บริการรถบัสโดยสารมาลงเรือที่ท่าเรือแห่งนี้ แต่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมานี้พบว่า เงียบเหงาลงไปเป็นอย่างมาก สืบเนื่องจากสงครามตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมุนพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัวทำให้ยอดนักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 50 % ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเรือทัวร์ท่องเที่ยวต้องนำเรือจอดเทียบท่ากว่า 100 ลำ และผู้ประกอบการบางคนต้องหันไปหาอาชีพอื่นทำ จึงวอนให้รัฐบาลหามาตตราการแก้ไขเร่งด่วน
นางโชติมนต์ รุ่งแสง ผู้จัดการ บริษัท เกรียติเจริญชัย 1 จำกัด ผู้ประกอบการเรือทัวร์อ่าวพังงา กล่าวว่า ช่วงนี้นักท่องเที่ยวจีนลดลงไปกว่า 50 % ซึ่งส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะเดินทางมาลงเรือเพื่อไปชมความงดงามยังอ่าวพังงาในช่วงวันหยุดยาวและเทศกาลสงกรานต์ โดยสาเหตุเกิดจากสงครามตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันพุ่งขึ้นเป็นเท่าตัว ผู้ประกอบการเรือทัวร์นำเที่ยวต้องแบกรับภาระในค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเพราะนักท่องเที่ยวลดลงมาก ส่วนที่มาเที่ยวก็ลดการจับจ่ายใช้สวยลง เพราะต้องจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินแพงขึ้น
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ปกตินักท่องเที่ยวที่มาจะเดินทางไปเขาตาปู เขาพิงกัน เกาะปันหยี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เมื่อก่อนบริเวณท่าเรือสระกุลเคยมีนักท่องเที่ยวมาลงเรือจำนวนมากจนไม่มีที่จอดรถ แต่มาตอนนี้ที่จอดรถลงเรือทัวร์นับร้อยลำต้องจอดเทียบท่า คนที่ขับเรือต้องหันไปรับจ้างงานอื่นแทน