ตรวจสอบประตูโดมลานกีฬาล้มทับเยาวชนดับ คาดเกิดจากความคึกคะนอง รู้เท่าไม่ถึงการณ์

กระบี่ – นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระย จ.กระบี่ เข้าตรวจสอบอาคารโดมลานกีฬาหลังประตูเหล็กอาคารล้มทับเยาวชนวัย 15 ปี ดับ คาดเกิดจากความคึกคะนอง
รู้เท่าไม่ถึงการณ์
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ ( 16 เม.ย.69) นายสุพจน์ บุญยัง นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา จ.กระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้นำผู้สื่อข่าวเข้าตรวจสอบบริเวณอาคารโดมลานกีฬาของเทศบาลฯหลังจากประตูเหล็กของอาคารล้มทับเยาวชนชายอายุ 15 ปี จนเสียชีวิต พบประตูเหล็ก แบบเลื่อนเปิด-ปิด น้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัม สภาพล้มคว่ำอยู่ข้างอาคาร ตะแกรงเหล็กมีรอยฉีกขาดเล็กน้อย
โดยนายสุพจน์ ให้ข้อมูลเบื้องต้นทราบว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา ประมาณ ตี 1.38 น.ของคืนวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา ตามเหตุการณ์ในภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพไว้ได้ มีกลุ่มเยาวชนชาย ไม่ต่ำกว่า 10 คน ได้รวมตัวกันเข้ามาภายในลานกีฬาในระหว่างนั้นก็ได้มีการเล่นแตะฟุตบอล บ้างก็เล่นดึงตาข่ายที่กั้นระหว่างสนามกีฬา บ้างก็ถีบโฟมกันกระแทกที่ติดอยู่ตามเสา อย่างคึกคะนองสนุกสนานโดยไม่สนใจว่าอุปกรณ์ต่างๆจะได้รับความเสียหาย
และท้ายที่สุด ได้เกิดเหตุสุดสลด ขึ้นเป็นวินาทีที่คนตายเดินออกจากตัวอาคาร และได้มานั่งรอเพื่อนๆอยู่บนรถ จยย.ที่ด้านหน้าอาคาร โดยมีเพื่อนๆทะยอยเดินออกตามกันมา เมื่อถึงคนท้ายสุดได้ผลักประตูอย่างแรง จนทำให้ประตู ขนาดยาวประมาณ 4-5 เมตร สูงประมาณ 3 เมตร เสียหลักล้มลงทับเพื่อนที่นั่งรออยู่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตดังกล่าว
นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยาก ล่าวด้วยว่า "ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย" เหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น และว่าสำหรับลานกีฬาแห่งนีั ทางเทศบาลได้สร้างขึ้นเพื่อให้เยาวชน ประชาชน ได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด
เบื้องต้นได้สั่งการให้กองช่างเข้าตรวจสอบอุปกรณ์กีฬาทุกชิ้นในพื้นที่ความรับผิดชอบของเทศบาลทันทีหากพบชิ้นใดมีสภาพชำรุดหรือเสี่ยงอันตรายให้ดำเนินการรื้อถอนหรือซ่อมแซมโดยด่วน แต่เชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้ประตูพังจนทับเยาวชนเสียชีวิต เกิดจากการใช้งานที่ไม่ปกติ และผิดวิธี รู้เท่าไม่ถึงการณ์ตามภาพในวงจรปิด จนเป็นเหตุทำให้ประตูพัง นอกจากนี้ได้กำชับให้มีการวางมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้น เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำรอย
ขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าเก็บรวบรวมหลักฐานและสอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์เพิ่มเติม เพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดของเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ผู้สื่อข่าวรยงานว่า ขณะที่นายกเทศมนตรี นำผู้สื่อข่าวตรวจสอบที่เกิดเหตุ ได้มีแม่และญาติของผู้เสียชีวต เข้ามาดูสถานที่เกิดเหตุด้วย โดยแม่ของเยาวชนที่เสียชีวิต ได้บอกว่าในคืนเหตุ ได้ตื่นมาตอนเที่ยงคืน เห็นลูกยังไม่กลับบ้านก็ได้โทรตาม และได้มีการพูดคุยกันโดยลูกบอก อยู่ที่เทศบาลฯกำลังจะกลับ รักแม่นะ หลังจากนั้นผ่านไปไม่นานก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์บอกว่า ลูกชายอยู่ รพ.ก็รีบไปโรงพยาบาลทันที พบว่าลูกเสียชีวิตแล้ว รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น