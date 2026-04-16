อ่วมหนัก! สงครามตะวันออกกลาง ฉุดท่องเที่ยวกระบี่วูบ เชื่อชบเซายาวถึงหลังสงกรานต์

กระบี่ - อ่วมหนัก! สงครามตะวันออกกลาง ฉุดท่องเที่ยวกระบี่ วูบ เที่ยวบินยกเลิก ผู้ประกอบการต้องแข่งกันลดราคา เพื่อดูด นักท่องเที่ยวเข้าพัก เชื่อซบเซายาวไปถึงหลังสงกรานต์
นายชัยภัทร วสุนธรา นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.กระบี่และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.กระบี่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดสงครามในตะวันออกกลาง ส่งผลให้สายการบินต่างๆ ที่บินตรงมาจากตะวันออกกลาง ต้องหยุดบิน ประกอบด้วยสายการบิน Etihad Airways เปิดให้บริการเที่ยวบินตรงจากอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มายังกระบี่ โดยให้บริการ 8 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมี Air Arabia ที่ให้บริการเส้นทางบินตรงจากชาร์จาห์ (Sharjah) มายังกระบี่ จำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และสายการบินฟลายดูใบ Fly Dubai เส้นทาง ดูใบ-กระบี่ จำนวน 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่เป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวที่ต้องเดินทางผ่านภูมิภาคตะวันออกกลาง และ นักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง ต้องยกเลิกการจองที่พักโรแรง ไปกว่าร้อยละ 30 ทำให้การท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ โดยรวมซบเซาลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งขณะนี้พบว่ามียอดเข้าพักตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ อยู่ที่ร้อยละ 60 ส่วนใหญ่เป็นนักเที่ยวที่เดินทางเข้ามาก่อนเกิดเหตุการณ์ และยังมีโปรแกรมท่องเที่ยวในประเทศไทยกลุ่มเดิมแต่หมุนเวียนท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่วางไว้ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ พัทยา ภูเก็ต กระบี่ เกาะสมุย เป็นต้น ส่วนนักทองเที่ยวกลุ่มใหม่ยังไม่มีเข้ามา
แต่อย่างไรก็ตามช่วงวันหยุดเทศกาลวันสงกรานต์ เชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นโดยทางจังหวัดกระบี่ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์วิถีไทย ระหว่างวันที่ 2-16 เมษายน และตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว แต่ยังไม่มียอดจองเข้ามา เนื่องจากอยู่ระหว่างตัดสินใจเรื่องค่าเดินทางที่เพิ่มสูงขึ้น และในส่วนของสถานประกอบการที่พักโรงแรมต่างๆก็ยังอยู่ระหว่างตัดสินใจจะจัดโปรโมชั่น ลดราคาค่าห้องพักหรือไม่ เนื่องจากขณะนี้ต้องแบกรับภาระต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคา ค่าน้ำมันแพงอยู่แล้ว
ขณะที่นางสาวกัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ นายกสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่เกิดสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบต่อ ภาคธุรกิจท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยกเลิกการจองต่อเนื่อง กว่า ร้อยละ 30 จากสายการบินยกเลิกเที่ยวบิน และวิกฤตน้ำมันแพง นอกจากนี้ยังส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวไทยชะลอการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศลดลง จากค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นและเชื่อว่าสถานการณ์สงครามยังคงยืดเยื้อต่อไป
สำหรับสมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมจัดโครงการ คนกระบี่เที่ยวกระบี่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัด เนื่องจากไม่ต้องเดินทางไกล ลดค่าใช้จ่าย เพราะบางแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด ประชาชนชาวจังหวัดกระบี่เองยังไม่เคยเดินทางไปท่องเที่ยว เช่น ท่องเที่ยววิถีชุมชน เกาะกลาง ชุมชนแหลมสัก อำเภออ่าวลึก ทุ่งหยี่เพ็ง อำเภอเกาะลันตา วัดถ้ำเสือวิปัสสนา ท่าปอมคลองสองน้ำ โดยจัดโปรโมชั่นราคาห้องพัก โปรแกรมการท่องเที่ยวในราคาพิเศษ ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถกู้วิกฤตท่องเที่ยวใ้กลับมาได้
ขณะที่นายสมชาย จันทร์แก้ว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว กล่าวด้วยว่า สำหรับสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ ขณะนี้ค่อนข้างเงียบเหงา จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงไปกว่าครึ่ง และเพื่อความอยู่รอด ทางผู้ประกอบการเองก็ต้องลดราคาค่าที่พักลงเพื่อจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าพัก ถึงแม้ว่าจะต้องแบกรับกับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มสูงขึ้นก็ตาม และเชื่อว่าสงกรานต์ปีนี้ก็คงเงียบเหงา ในส่วนของหน้าหาดอ่าวที่เคยเป็นแลนด์มาร์ก ของนักท่องเที่ยวตอนนี้ก็เงียบเหงา หลังจากที่อุทยานฯพีพี สั่งห้ามไม่ให้มีการโชว์แสดงควงไฟบริเวณชายหาดอ่าวนาง ตนอยากให้มีการพิจารณาทบทวนคำสั่งใหม่ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เชื่อว่ากิจกรรมควงไฟสามารถดึงนักท่องเที่ยวได้