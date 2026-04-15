อลังการ! มหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย

นครศรีธรรมราช - ไฮไลท์เทศกาลมหาสงกรานต์ของ จ.นครศรีธรรมราช มหาสงกรานต์ แห่นางดานอลังการ เมืองนคร 2569 พิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย จากเมืองที่มีรากเหง้าของศาสนาพราหมณ์
เมื่อคืน วานนี้ (14เม.ย.) ที่บริเวณหอพระอิศวร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ได้จัดประเพณีแห่นางดานอลังการเมืองนคร ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญและเป็นไฮไลท์ของเทศกาลมหาสงกรานต์ของ จ.นครศรีธรรมราช มหาสงกรานต์ แห่นางดานอลังการ เมืองนคร 2569” เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์หนึ่งเดียวในประเทศไทย จากนครศรีธรรมราชมีรากเหง้าของศาสนาพราหมณ์ซึ่งมีความรุ่งเรืองมาก่อนพระพุทธศาสนาในคาบสมุทรทะเลใต้ แม้พุทธศาสนาจะมีความรุ่งเรืองมาภายหลังแต่รากเหง้าของความเป็นพราหมณ์ฮินดูยังหลงเหลืออยู่ในคดิความเชื่อและการสืบสายของสายตระกูลพราหมณ์เมืองนคร ที่มีความเชื่อมโยงกับราชสำนักมาตั้งแต่กรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
ประเพณีแห่งนางดานปัจจุบันหลงเหลืออยู่ที่นครศรีธรรมราช เพียงแหล่งเดียวและยังพบว่าหลงเหลืออยู่เพียงที่เดียวในโลก สะท้อนรากเหง้าความเชื่ออันยาวนานของเมืองนครศรีธรรมราช โดยใช้สถานที่หอพระอิศวร และเสาชิงช้า โบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง มาแต่โบราณ
ส่วนพิธีกรรมเริ่มจากขบวนแห่นางดาน มจากการนางดาน หรือนางกระดาน เป็นแผ่นไม้กระดานที่มีขนาดความกว้างหนึ่งศอก และสูงสี่ศอก แกะสลักเป็นรูปเทพบริวารในคติความเชื่อของพราหมณ์ จำนวน 3 องค์ แผ่นแรกคือรูปพระอาทิตย์ และพระจันทร์ , แผ่นที่สองรูปพระแม่ธรณี และแผ่นที่สามคือรูปพระนางคงคา โดยทั้ง 3 แผ่น จะนำมาร่วมในขบวนแห่เพื่อรอรับเสด็จพระอิศวรที่เสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลก ณ เสาชิงช้า ในยามสิ้นแสงพระอาทิตย์ มีการใช้แสงไฟเพียงจากคบใต้ และตะเกียง เท่านั้นแ
ละมีการโล้ชิงช้าให้การต้อนรับพระอิศวร ซึ่งเชื่อกันว่าการเสด็จมาเยี่ยมมนุษย์โลกของพระอิศวรเพื่อทดสอบความมั่นคงของโลกมนุษย์ ประสาทพรให้เกิดความสงบสุข น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ และคุ้มครองมนุษย์โลกให้ปลอดภัย