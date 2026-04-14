ตร.ฉลอง! รวบลูกจ้างแสบ ลักน้ำมันนายจ้างไปขาย สูญ 1.3 ล้านบาท

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ลูกจ้างสุดแสบ ทำตัวเป็นโจร ก่อเหตุลักน้ำมันบริษัท นายจ้างไปขาย ไกลถึงสุ ราษฎร์ มูลค่าความเสียหายกว่า 1.3 ล้านบาท สุดท้ายไม่รอด ตร.สภ.ฉลอง ตามจับ ได้คาบ้านพัก หลังย่องกลับมาช่วงสงกรานต์
คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2569 พนักงานสอบสวน สภ.ฉลอง รับแจ้งความจากบริษัท โคลอฟสกี้ เอ็นเทอไพรซ์ จำกัด ว่าลูกจ้างซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกน้ำมันของบริษัท ได้ลักลอบนำน้ำมันไปจำหน่ายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี สร้างความเสียหายเป็นเงินจำนวนมาก
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน ก่อนขออนุมัติศาลจังหวัดภูเก็ตออกหมายจับนายภคินัย (สงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี ในข้อหา “ลักทรัพย์ที่เป็นของนายจ้างในเวลากลางคืน โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป”
อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหารู้ตัวล่วงหน้า ได้หลบหนีออกนอกพื้นที่ และพยายามปกปิดร่องรอย ทำให้การติดตามตัวเป็นไปอย่างยากลำบาก แต่เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนยังคงเกาะติดพฤติการณ์อย่างต่อเนื่อง กระทั่งสืบทราบว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผู้ต้องหาได้ย้อนกลับมายังบ้านพักในพื้นที่ ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
กระทั่งวันที่ 14 เมษายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน สภ.ฉลอง เข้าจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ตามหมายจับ พร้อมนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าได้ก่อเหตุดังกล่าวจริง และนำทรัพย์สินที่ลักมาไปจำหน่ายแล้ว