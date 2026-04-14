หนาแน่น! นักท่องเที่ยวแห่ทะลักน้ำตกโตนงาช้าง จ.สงขลา

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – นักท่องเที่ยวแห่ทะลักเล่นน้ำที่น้ำตกโตนงาช้าง จ.สงขลา จนมนคนเต็มไปทุกพื้นที่ คาดมาจาก 4 ปัจจัย คือ หยุดยาวสงกรานต์, ปิดเทอม, อากาศที่ร้อนจัด และน้ำมันแพง
วันนี้ (14 เม.ย.) ที่น้ำตกโตนงาช้าง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตนงาช้าง ต.ทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของ จ.สงขลา ในวันนี้เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต่างพาครอบครัวไปพักผ่อนเล่นน้ำกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งคาดว่ามาจาก 4 ปัจจัย คือ หยุดยาวสงกรานต์, ปิดเทอม, อากาศที่ร้อนจัด และน้ำมันแพง
โดยเฉพาะที่บริเวณชั้น 1 มีผู้คนที่ไปลงเล่นน้ำหนาแน่นเต็มไปหมดทุกแอ่ง เนื่องจากตอนนี้สภาพน้ำตกแห้งกว่าปกติ ทำให้สายน้ำที่ไหลลงมาอาจจะน้อยกว่าปกติ ทำให้ผู้คนจำนวนมากลงไปเล่นน้ำจนดูมากเป็นพิเศษ