นทท.แห่เที่ยวชมทะเลหมอกยามเช้าก่อนไปแช่ตัวที่บ่อน้ำร้อนเบตงในวันครอบครัว

ยะลา – นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซียต่างพาครอบครัวไปเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ของ อ.เบตง จ.ยะลา โดยเริ่มจากพากันไปชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวงก่อนแวะแช่ตัวที่บ่อน้ำร้อนเบตง เพื่อพักผ่อนเนื่องในวันครอบครัว
วันนี้ (14 เม.ย.) บรรยากาศการท่องเที่ยวในวันแห่งครอบครัวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่ อ.เบตง จ.ยะลา เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ต่างพาครอบครัวมาเที่ยวพักผ่อนตามสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในพื้นที่ โดยเฉพาะที่ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ที่สามารถชมหมอก 360 องศา โดยในช่วงเช้าบรรดานักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-มาเลเซีย ต่างเดินทางมาเที่ยวชมทะเลหมอกอย่างคึกคัก เพื่อพาครอบครัวมาสัมผัสอากาศเย็นและชมวิวทะเลหมอก ท่ามกลางบรรยากาศป่าฮาลา-บาลา โดยวันนี้ นายสรธร เพชรแก้วเพชร หัวหน้าป่านันทนาการทะเลหมอกอัยเยอร์เวง ได้มาพบปะนักท่องเที่ยวเพื่อแจกตั๋วฟรีในการขึ้นชมทะเลหมอกบนสกายวอล์ก พร้อมแจกน้ำดื่มฟรีให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อคลายร้อน
จากนั้นนักท่องเที่ยวจะเดินทางต่อมายัง บ่อน้ำพุร้อนเบตง ซึ่งอยู่ที่ ต.ตาเนาะแมเราะ ซึ่งเป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ โดยจะมีน้ำร้อนผุดขึ้นมาจากใต้ดิน ประกอบด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ มากมาย นักท่องเที่ยวจะนิยมนำไข่ไก่และไข่นกกระทาไปต้มในบ่อน้ำร้อน อุณหภูมิของน้ำอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 10 นาที
อีกทั้งบริเวณโดยรอบของบ่อน้ำร้อนแห่งนี้ ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เหมาะสำหรับการมาพักผ่อนหย่อนใจ และส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และยังมีสระน้ำขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบน้ำหรือแช่เท้าเล่น ซึ่งแต่ละโซนออกแบบอย่างได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวในช่วงเช้าและค่ำเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและมาเลเซีย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก่อนจะเดินกลับภูมิลำเนา