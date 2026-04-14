ตร.ป่าตองจับ 7 ฝรั่งเศสเล่นสงกรานต์ขวางจราจร เอกชนจี้จัดการต่างชาติเมินกฏหมาย ทำนทท.ผวา แฉส่วนใหญ่ทำธุรกิจในพื้นที่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตร.ป่าตอง จับ 7 ฝรั่งเศส เล่นน้ำสงกรานต์ กีดขวางจราจร ยันไม่ใช่กรณีฉีดน้ำใส่ ตร. ขณะที่ เอกชน จี้รัฐ หามาตรการจัดการต่างชาติไม่กลัวกฎหมายเล่นน้ำรุนแรง หวั่นทำนักท่องเที่ยวผวาไม่มาอีก แฉส่วนใหญ่ทำธุรกิจในพื้นที่
จากกรณีที่โลกโซเชียลมีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจไล่จับกุมนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งกรณีมีการแชร์ภาพการเล่นน้ำส่งกรานต์ของนักท่องเที่ยวต่างชาติลักษณะรุนแรง พร้อมข้อความระบุว่า “ป่าตองเดือด ทัวร์ริสต์ต่างชาติ รุมสาดน้ำ-บังคับเปิดประตูฉีดซ้ำ” จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนั้น
ล่าสุดวันนี้ (14 เม.ย.) สถานีตำรวจภูธรป่าตอง ได้ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ต่างในพื้นที่ ว่า ในช่วงสวกรานต์ที่ผ่านมา ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้ง จากประชาชน ว่า บริเวณถนนประชานุเคราะห์ หน้าตลาดมาลิน มีกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมตัวเล่นน้ำสงกรานต์ โดยมีพฤติกรรมก่อความวุ่นวาย และกีดขวางการจราจร ซึ่งไม่เกี่ยวกับกรณีที่นักท่องเที่ยวรวมตัวฉีดน้ำเข้าใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่บริเวณจุดบริการช่วงสงกรานต์ของทางตำรวจแต่อย่างใด
หลังรับแจ้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าตรวจสอบและทำการห้ามปราม ก่อนควบคุมตัวนักท่องเที่ยวจำนวน 7 ราย ซึ่งเป็นชาวฝรังเศส ในข้อหา “ก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น” พร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนกรณีที่มีการแชร์คลิป นักท่องเที่ยวฉีดน้ำใส่รถตู้ ที่วิ่งอยู่บนถนน ขณะนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความตามที่มีการแชร์คลิปแต่อย่างใด
ภายหลังเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการ ร้านค้า และประชาชนในพื้นที่ ห้ามตั้งถังน้ำหรือเล่นน้ำบริเวณฟุตบาทและบนถนน ในลักษณะที่กีดขวางการจราจร เพื่อป้องกันเหตุซ้ำ
ทั้งนี้ สถานีตำรวจภูธรป่าตองยืนยันว่า ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้เพิ่มมาตรการตรวจสอบ กวดขันอย่างเข้มงวด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์
ขณะที่ นายวีรวิชญ์ เครือสมบัติ ประธานชมรมสถานบันเทิงหาดป่าตอง ได้โพสต์เฟสบุ๊คส่วนตัว ระบุว่า ฝาก ไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันสงกรานต์ที่ผ่านมาได้เห็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวฝรั่งเศสแล้วอดกังวลใจไม่ได้ว่าอนาคตต่อไปนักท่องเที่ยวดีดีหรือใครก็ไม่กล้าเข้ามาเล่นสงกรานต์ในพื้นที่ของหาดป่าตอง เพราะบุคคลกลุ่มนี้ไม่เกรงกลัวกฎหมายไม่กลัวเจ้าหน้าที่และที่สำคัญเล่นน้ำกันอย่างรุนแรงโดยการฉีดน้ำเข้าใส่หน้า คนไปมา
โดยส่วนใหญ่กลุ่มฝรั่งเศสกลุ่ม นี้จะเปิดกิจการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกัญชา ร้านตัดผม หรือแม้กระทั่งปล่อยรถเช่า จึงขอให้ตำรวจภาค 8 ตำรวจท้องที่ ฝ่ายปกครอง เข้าตรวจสอบ อย่างจริงจัง และ ใครที่มีพฤติกรรมที่ไม่ดีก็ควรทำประวัติและติดแบล็คลิสต์เพื่อไม่เข้าสู่ประเทศไทย พิกัดน่าจะรู้อยู่ว่าอยู่บริเวณไหน บริเวณแถวนั้นเป็นอาณาจักรของกลุ่มคนเหล่านี้เลย การปิดล้อมไม่ยาก
มีคลิปเยอะแยะมากมายแต่ไม่อยากเอาลงเพราะมันยิ่งทำลายภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมด้วยเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของเมืองป่าตอง