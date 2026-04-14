ไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะภูเก็ต ยังดับไม่ได้ 100% เร่งเปิดทางนำรถน้ำเข้ากลางบ่อเพื่อฉีดน้ำเลี้ยงลดความร้อน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะภูเก็ต ยังดับได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็น ควันคุกรุ่นเสี่ยงปะทุซ้ำ “นายกฯแตน” นำเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังต่อเนื่อง เร่งเปิดทางให้รถน้ำและเครื่องจักรกลหนักเข้าจุดกลางบ่อฝังกลบที่ 5 วางท่อฉีดน้ำเลี้ยงลดความร้อน
จากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะ ที่ 4 และที่ 5 เมื่อวันที่ 11 เม.ย. ผ่านมา และควบคุมเพลิงได้เมื่อ 00.26 น. วันที่ 13 เม.ย. และ วันนี้ (14 เม.ย) เข้าสู่วันที่ 4 ของเหตุไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครภูเก็ต แต่พบสถานการณ์ยังไม่นิ่ง เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบจุดควันคุกรุ่นหลายจุด จากอากาศร้อนและลมแรง เสี่ยงปะทุซ้ำ ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ล่าสุดวันนี้ 14 เ.ย. “นายกฯแตน” นายศุภโชค ละอองเพชร นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครภูเก็ต ลงพื้นที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต บริเวณสะพานหิน ติดตามสถานการณ์ต่อเนื่อง โดยมีนายกองเอก อดุลย์ ชูทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ เพื่อติดตามสถานการณ์ หลังจากสามารถควบคุมเพลิงได้ในระดับหนึ่ง แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังมีจุดที่เสียงจะปะทุขึ้นมาอีกหลายจุด เนื่องจากตรวจพบกลุ่มควันคุขึ้นมาในบ่อฝังกลบที่ 5 ท่ามกลางความกังวลจากสภาพอากาศร้อนและกระแสลมแรงที่อาจส่งผลให้เกิดการปะทุซ้ำในพื้นที่
อย่างไรก็ตามขณะนี้ได้มีการหารือร่วมกัน เพื่อแนวทางเปิดทาง ให้รถน้ำและเครื่องจักรกลหนัก เข้าถึงจุดกลางบ่อขยะบ่อที่ เพื่อวางท่อน้ำและฉีดพรมน้ำเพิ่มความชื้น ลดความร้อนสะสมในกองขยะ เพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีก แม้สถานการณ์โดยรวมจะเริ่มคลี่คลายลงตามลำดับ แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปัจจัยด้านสภาพอากาศที่อาจทำให้เกิดการปะทุซ้ำได้ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ เพื่อควบคุมสถานการณ์และสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่โดยรอบสะพานหินและเขตเมืองภูเก็ตต่อไป
ขณะที่ทางทัพเรือภาค ที่ 3 ได้สนับสนุนอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) ขึ้นบินสำรวจจุดความร้อนจากมุมสูง เพื่อประเมินสถานการณ์ และนำข้อมูลส่งให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนควบคุมได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มีสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการทำงานในพื้นที่ ณ บ่อฝังกลบขยะ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมจังหวัดภูเก็ต เพื่อควบคุมสถานการณ์ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว พร้อมย้ำการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในช่วงสภาพอากาศที่เอื้อต่อการเกิดไฟปะทุซ้ำ
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้สั่งการให้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ โดยมีการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ที่จำเป็น อาทิ หน้ากากอนามัย น้ำดื่ม ยารักษาโรค น้ำยาล้างตา และเวชภัณฑ์พื้นฐานให้กับประชาชนในชุมชนสะพานหิน พร้อมจัดเตรียมรถพยาบาลและหน่วยแพทย์ฉุกเฉินสแตนบายตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับกรณีผู้ได้รับผลกระทบด้านระบบทางเดินหายใจ