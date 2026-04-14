ผิดคาด! นักท่องเที่ยวยังแห่มาเยือนทะเลตรังแม้น้ำมันแพง

ตรัง - นักท่องเที่ยวยังแห่มาเยือนทะเลตรังในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 แม้ตัวเลขจะหายไปเกือบครึ่ง เหตุจากน้ำมันแพง ผู้ประกอบการวอนรัฐเร่งออกมาตรการช่วยลดต้นทุน-กระตุ้นการใช้จ่าย
วันนี้ (14 เม.ย.) ที่ท่าเทียบเรือปากเมง ประตูสู่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดตรัง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำ เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาตรัง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และไกด์นำเที่ยว ได้ร่วมกันตรวจสอบมาตรการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 เพื่ออำนวยความสะดวกและกวดขันนักท่องเที่ยวในการลงเรือและท่องเที่ยวทางทะเล พร้อมเน้นย้ำความปลอดภัย ทั้งการตรวจสอบทะเบียนเรือ ใบอนุญาตการใช้เรือ รวมทั้งทำการตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของคนขับเรือและพนักงานประจำเรือทุกลำ
นายสมศักดิ์ เสือบุญทอง ผู้ประกอบการท่องเที่ยว บริษัท จาระวีร์ทัวร์ จำกัด และนายกสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง บอกว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้สถานการณ์ผิดคาด จากเดิมคิดว่าจะไม่มีนักท่องเที่ยวจากปัญหาสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน จนทำให้นักท่องเที่ยวที่อยู่ไกลมีการยกเลิกบ้าง เลื่อนการเดินทางบ้าง แต่พอถึงเทศกาลจริงกลับพบว่า นักท่องเที่ยวปรับตัวได้และเดินทางเข้ามาเยือนเมืองตรังกันเยอะพอสมควร เฉลี่ยวันละประมาณ 800-900 คน จนทำให้ผู้ประกอบการใจชื้นขึ้น แต่เมื่อเทียบกับเทศกาลสงกรานต์เมื่อปีที่แล้วพบว่า ปีนี้ก็ยังคงมียอดนักท่องเที่ยวลดลงไปประมาณร้อยละ 40-50 หรือเกือบครึ่งหนึ่ง
โดยปีที่แล้วในวันที่ 12-13 เม.ย. มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนอยู่ที่ประมาณวันละ 1,500 -1,700 คน ทั้งนี้ ผลกระทบหลักก็มาจากราคาน้ำมันที่แพงขึ้น ซึ่งเป็นต้นทุนหลักประมาณร้อยละ 80 ของการทำทัวร์ ทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับตัวด้วยการปรับขึ้นค่าบริการ เช่น เรือนำเที่ยวประเภทเรือหางยาว ปรับขึ้นลำละ 300-500 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดของเรือ, เรือสปีดโบท ปรับขึ้นลำละ 1,000 บาท, เรือเหมาลำปรับขึ้นลำละ 1,000-1,500 บาท หรือจากลำละ 3,500 บาท ปรับเป็น 4,000 บาท เป็นต้น ส่วนการท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับของบริษัท จาระวีทัวร์ฯ ได้ขอปรับค่าบริการขึ้นคนละ 100 บาท จากหัวละ 950 เป็น 1,050 บาท
ขณะที่สถานการณ์ที่พักในจังหวัดตรัง ซึ่งมีประมาณกว่า 7,000 ห้อง ปรากฏว่า เทศกาลสงกรานต์ของปีนี้ มียอดจองลดลงประมาณร้อยละ 40 ทั้งที่ช่วงเทศกาลต่างๆ ถือเป็นช่วงความหวังของผู้ประกอบการทุกจังหวัดและปกติจะมียอดจองเต็ม ดังนั้น ภาคการท่องเที่ยวจึงวอนขอรัฐช่วยปรับลดราคาน้ำมันลง เพราะน้ำมันเป็นต้นทุนหลักของทุกกิจการ ถ้าลดค่าน้ำมันลงได้ ต้นทุนทุกอย่างจะลดลง รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค และค่าครองชีพของประชาชน ตลอดจนอยากให้ออกโครงการอื่นๆ ในการช่วยเหลือ เช่น คนละครึ่งพลัส หรือโครงการอะไรก็ได้ ที่จะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยว กระตุ้นการใช้จ่าย และสามารถลดรายจ่ายของประชาชนลงได้ อยากให้รัฐเร่งทำ