ชาวเน็ตสุดทนสวดยับ นักท่องเที่ยวทำพฤติกรรมไม่น่ารัก รวมกลุ่มรุมฉีดน้ำใส่ในรถตู้ – เจ้าหน้าที่ในจุดพักรถพักคน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต -แบบนี้ก็ไม่ไหวนะ สุดถ่อยนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่มาเล่นสงกรานต์ ในพื้นที่ ป่าตอง รวมตัวเปิดประตูรถทุกด้าน รุมฉีดน้ำใส่รถตู้ ไม่เว้นจุดบริการพักรถ พักคน ของ ตร. ที่กรูเข้าไปฉีดน้ำใส่ ตร.ขณะปฏิบัติหน้าที่
กลายเป็นควันหลงบรรยากาศการการเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ ป่าตอง จ.ภูเก็ต เมื่อชาวเน็ตสุดทนกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยชาวต่างชาติ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่ ใช้ปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ยิงใส่ผู้คนที่ผ่านไปมา โดยไม่สนใจหน้าใหนทั้งนั้น
โดยวันนี้มีการแชร์ภาพ กลุ่มนักท่องเที่ยว ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มใหญ่มากกว่า 50 คน ใช้ปืนฉีดน้ำพุ่งเป้าไปที่รถตู้ สีบรอนซ์เทา ที่กำลังขับผ่านมาบนถนน อย่างเมามัน โดยไม่สนใจเสียงห้ามปรามของคนขับ นอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวบางคนเหิมหนักเข้าไปเปิดประตูทุกด้าน และระดมฉีดน้ำเข้าไปในตัวรถโดยไม่สนใจว่ารถจะได้รับความเสียหาย จนคนขับต้องลงจากรถพยายามไล่กลุ่มนักท่องเที่ยวออกจากบริเวณ และปิดประตู และขึ้นรถขับออกไป
อย่างไรก็ตามหลังมีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวออกไป มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้น เช่น “เหิมเกริมเกินไปแล้ว ยกเลิกฟรีวีซาเถอะครับนายหัว” “เล่นสงกรานต์ หรือมาทำสงคราม” “ไม่ขำเลย เขาทำงานอยู่” “เดี๋ยวหลังสงกรานต์ค่อยจัด เตรียมเช็คบิลครับพี่ตำรวจ” “โคตรสงสารคนขับรถ ใครรับผิดชอบ” “ฉีดน้ำเข้ารถเขาทำไม” รวมถึงมีความเห็นจำนวนมากที่มองว่า การเล่นน้ำควรอยู่ในขอบเขตและไม่ควรรบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ผู้อื่น
นอกจากนั้นยังมีการแชร์ภาพอีกจุด ซึ่งเป็นภาพนักท่องเที่ยวรวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจจะเป็นกลุ่มเดี่ยวกับที่รุมฉีดน้ำใส่รถตู้ โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวดังกล่าวได้บุกเข้าไปฉีดน้ำใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้า บริเวณกองอำนวยการพักรถพักคน ของสภ.ป่าตอง แบบไม่ลืมหูลืมตา แม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะพยายามหลีกเลี่ยงและห้ามปราม แต่กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้ยังไม่ยอมหยุดพฤติกรรมยังระดมฉีดน้ำและพยามเข้าประชิดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ จนเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกมาไล่ จึงได้ล่าถอยออกไป