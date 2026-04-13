คลื่น “มนุษย์โนแอล” หลั่งไหลร่วมงานสงกรานต์ โนแอลภูเก็ต ขณะบรรยากาศเล่นน้ำในพื้นที่ภูเก็ตคึกคัก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ความมันส์เริ่มขึ้นแล้ว อบจ.ภูเก็ต ผนึกกำลังสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ และ ไลม์ไลท์ภูเก็ต สาดความสุขแบบไร้แอลกอฮอล์ ในงาน “เทศกาลสงกรานต์โนแอลภูเก็ต คลื่นมนุษย์โนแอล ร่วมคึกคัก ป่าตอง ราไวย์ ตัวเมืองเล่นฉ่ำ
วันนี้ (13 เมษายน 2569) บนถนนดีบุก หน้าห้างไลม์ไลท์ ภูเก็ต และ สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (ลานมังกร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ผนึกกำลัง ร่วมสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวฯ และไลม์ไลท์ภูเก็ต จัดงาน “เทศกาลสงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2569 – Songkran No Alcohol Festival Phuket 2026” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 โดยมี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สภาวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วม เพื่อสืบสานประเพณีไทย และชวนทุกคนมาร่วมฉลองสงกรานต์แบบ สนุก ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ พร้อมกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมไทยและความบันเทิง ตั้งแต่ 16.00-22.00 น. โดยมีประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งคนไทย และชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก
อย่างไรก็ตามสำหรับการจัดงานสงกรานต์โนแอลภูเก็ตในปีนี้ ปีนี้มาในธีม “Very Thai” สนุกแบบไทยๆ เพิ่มสีสันการตกแต่งสถานที่ด้วยลายไทยและลายพื้นเมือง ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับงานนี้ นักท่องเที่ยวร่วมแต่งไทยมาสร้างบรรยากาศสงกรานต์ ร่วมกิจกรรมไทยเช่น สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ประเพณีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขบวนกลองยาว ขบวนแต่งกายเคบาย่า ขบวนโนราห์ ขบวนแห่นางสงกรานต์ ชมการแสดง “ชื่นชีวา ทั่วหล้า มหาสงกรานต์” จากสยามนิรมิต
โดยสร้างปรากฏการณ์ “คลื่นมนุษย์โนแอล” มากกว่า 50,000 คน ทั้งคนท้องถิ่น นักท่องเที่ยวชาวไทย และต่างชาติ เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก มุ่งรณรงค์งดดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาล ลดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ ลดผลิตคนเมาและการสูญเสียบนท้องถนน ลดผลิตนักดื่มหน้าใหม่ และสร้างพื้นที่ สงกรานต์ที่สนุกและปลอดภัยสำหรับทุกคน และเสิร์ฟความสนุกบนเวทีกับศิลปินภูเก็ต ลีปรี / Gravity X / Book The Voice & The Old Boys / Morning Eating วงรับเชิญจากกรุงเทพฯ ANT Band / DJ Husky และ MC TMO ก่อนปิดท้ายค่ำคืนด้วยไฮไลท์คอนเสิร์ตสุดมันส์จาก The Toys แบบเต็มวง
สำหรับพิธีเปิดงานมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางสาวพนัชกร ใจเย็น อุปนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, นายพิบูลศักดิ์ กิตติธรกุล รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต, นางศิริวรรณ สีหาราช ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต, พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต, พลเรือตรี สถาพร วาจรัตน์ เสนาธิการทัพเรือภาคที่ 3, คุณพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ไลม์ไลท์ ภูเก็ต ผู้ริเริ่มจัดงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ขณะที่บรรยากาศการเล่นน้ำส่งกรานต์ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เป็นไปด้วยความคึกคัก ทั้งในพื้นที่ป่าตอง พื้นที่ราไวย์ กะตะ-กะรน และ พื้นที่ย่านเมืองเก่าตัวเมืองภูเก็ต พบว่านักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ ต่างออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคัก ส่วนใหญ่จะใช้ปืนฉีดน้ำยิงใส่กัน ขณะที่บริเวณหน้าอาคารบ้านเรือนของคนท้องถิ่นตามถนนสายต่างๆ จะมีการนำถังน้ำมาวางไว้เพื่อใช้ในการเล่นสงกรานต์ และยังอนุญาตให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการน้ำเติมใส่ปืนฉีดน้ำได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วย