นักท่องเที่ยวไทย-ต่างชาติ เล่นสงกรานต์บนถนนเลียบหาดเฉวง เกาะสมุย คักคัก

สุราษฎร์ธานี - บรรยากาศเล่นสงกรานต์ ที่เกาะสมุย คึกคัก นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ออกมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนเลียบชายหาดเฉวง กันอย่างคึกคัก แต่บรรยากาศการท่องเที่ยวไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมา
วันนี้ ( 13 เม.ย.69) บรรยากาศการเล่นน้ำสงกรานต์ ที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่บริเวณถนนเลียบหาดเฉวง มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ และชาวไทย รวมทั้งคนในพื้นที่ออกจากที่พัก มารวมตัวเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างคึกคัก เนื่องจากในวันนี้ สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว จึงทำให้ชาวต่างชาติ และ นักท่องเที่ยวชาวไทย รวมทั้งประชาชน ในพื้นที่เกาะสมุย ต่างนำอุปกรณ์ การเล่นน้ำ เช่น กระป๋องน้ำ ขันน้ำ และภาชนะถังในน้ำ ปืนฉีดน้ำ และที่ขาดไม่ได้ แป้ง เพื่อนำมาประหน้าให้กัน
โดยชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่ นำปืนฉีดน้ำ ส่วนชาวไทยต่างนำน้ำใส่ภาชนะผสมน้ำอบไทย และ แป้ง ออกมาเล่นสงกรานต์กันอย่างคึกคัก และยังมีกลุ่มชาวเกาะสมุยเอง ที่นำรถยนต์ กระบะ พร้อมถังน้ำ ขึ้นรถยนต์ ตระเวนเล่นน้ำสงกรานต์ ไปรอบเกาะสมุย ส่วนจุดเด่นของนักท่องเที่ยว ที่มารวมตัวกัน ก็คือย่านถนนเลียบหาดเฉวง แห่งนี้ ซึ่งเป็นย่านเศรษฐกิจการค้า และ ย่านบันเทิง และ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญ ซึ่งผู้ประกอบการเอง ก็ต่างนำเครื่องขยายเสียงมาเพลง เพื่อสร้างความสนุกสนาน
ในขณะที่ภาพรวมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ทางผู้ประกอบการ มองว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาน้อยลงในช่วงนี้ น่าจะเกิดจากสภาวะสงคราม ขณะที่กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเอง ก็เดินทางเข้ามาน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา เชื่อว่าเกิดจากสภาพเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นราคาก่อนหน้านี้ ราคาเรือโดยสารที่สูงขึ้น และตั๋วเครื่องบินก็ปรับราคาเพิ่มขึ้น อาจจะส่งผลให้กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางไม่มากนักในปีนี้
แต่อย่างไรก็ตาม ภาพรวมของบรรยากาศ การเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้น อำเภอเกาะสมุย หลายพื้นที่ได้มีการจัดกิจกรรมเล่นน้ำส่งกรานต์ จึงทำให้บรรยากาศเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่เกาะสมุย เป็นไปด้วยความสนุกสนานท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว