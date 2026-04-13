ฉ่ำทั้งเส้นทาง! ปชช.แห่มาสาดน้ำดับความร้อนแน่นถนนข้าวยำ จ.ปัตตานี

ปัตตานี – ประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่ออกมาสาดน้ำดับความร้อนแน่นเต็มพื้นที่ถนนข้าวยำ ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี พร้อมสนุกเสียงเพลง ปาร์ตี้โฟม และไฮไลท์อุโมงค์น้ำพุความยาวกว่า 650 เมตร ที่ยาวสุดในไทย
วันนี้ (13 เม.ย.) บรรยากาศเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ช่วงบ่ายเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะบริเวณถนนมะกรูด หรือ ถนนข้าวยำ ในเขตอำเภอเมืองปัตตานี ซึ่งถือเป็นจุดเล่นน้ำสงกรานต์หลักและจุดสำคัญของจังหวัด มีประชาชนทั้งในพื้นที่และนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดทยอยเดินทางมาร่วมเล่นน้ำกันอย่างต่อเนื่อง ท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัด
จุดเด่นสำคัญในปีนี้ คือการจัดอุโมงค์น้ำพุความยาวกว่า 650 เมตร ซึ่งนับว่าเป็นอุโมงค์น้ำพุที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างความตื่นตาตื่นใจและความประทับใจให้กับผู้ที่มาเที่ยวเล่นน้ำเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นและครอบครัวที่พากันมาถ่ายภาพและร่วมสนุกคลายร้อน
ตลอดแนวถนนข้าวยำพบว่ามีความคึกคักกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด ส่วนหนึ่งมาจากปัจจัยด้านราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ประชาชนจำนวนมากเลือกท่องเที่ยวและร่วมกิจกรรมภายในจังหวัด แทนการเดินทางออกนอกพื้นที่ ส่งผลให้มีผู้คนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์กันอย่างหนาแน่น
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรมสร้างความบันเทิงอย่างหลากหลาย อาทิ การเปิดเพลงจากเครื่องเสียงขนาดใหญ่ การจัดปาร์ตี้โฟม และกิจกรรมสันทนาการต่าง ๆ ส่งผลให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ผู้คนต่างออกมาเต้นรำ เล่นน้ำ และร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ไทยอย่างมีความสุข ท่ามกลางรอยยิ้มและความอบอุ่นของชุมชน
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ได้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรอย่างเข้มงวด เพื่อให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างสุภาพ ปลอดภัย และงดใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในพื้นที่เล่นน้ำ เพื่อสร้างบรรยากาศสงกรานต์ที่ปลอดภัยและเหมาะสมสำหรับทุกคน