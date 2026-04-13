ตร.รวบผัวเมียแสบขโมย จยย.หน้า รพ.ปัตตานี สารภาพหาเงินซื้อยาเสพติดเที่ยวสงกรานต์

ปัตตานี - ตำรวจรวบตัวผัวเมียแสบขโมยรถ จยย.หน้าโรงพยาบาลปัตตานี ก่อนนำไปชำแหละเป็นอะไหล่ตามใบสั่ง สารภาพทำเพื่อหาเงินซื้อยาเสพติดและเที่ยวสงกรานต์ ด้าน ตร.เร่งขยายผลเชื่อว่ายังมีขบวนการขโมย จยย.อีกหลายกลุ่มในพื้นที่
วันนี้ (13 เม.ย.) เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองปัตตานี ได้ควบคุมตัว นายไพซอล หะยีสุหลง อายุ 39 ปี และ น.ส.ชุติพร จันทราทิพย์ อายุ 38 ปี สองสามีภรรยา มาทำการสอบสวน หลังถูกจับกุมในคดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ 125 ทะเบียน 1 กภ 4851 ปัตตานี ซึ่งเจ้าของได้แจ้งหายไว้เมื่อวันที่ 11 เม.ย.69 ที่ผ่านมา เหตุเกิดบริเวณริมถนนหน้าโรงพยาบาลปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี
จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 2 คนให้การรับสารภาพว่า ได้ร่วมกันก่อเหตุลักรถจักรยานยนต์เพื่อนำไปชำแหละขายเป็นอะไหล่ตามใบสั่งของลูกค้า โดยจากการตรวจสอบรถของกลาง พบว่าถูกถอดล้อหลังและชิ้นส่วนบางส่วนไปขายแล้วก่อนหน้านี้ อีกทั้งยังมีการดัดแปลงป้ายทะเบียน โดยขูดแก้ไขตัวเลขจากเลข 8 ให้เป็นเลข 3 เพื่ออำพรางการติดตามของเจ้าหน้าที่
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขยายผล เนื่องจากเชื่อว่ายังมีขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์อีกหลายกลุ่มในพื้นที่ ที่ตระเวนก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยพฤติกรรมส่วนใหญ่มักนำรถไปชำแหละขายอะไหล่ หรือขายทั้งคัน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ รวมถึงแหล่งจำหน่ายรถมือสอง ว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายดังกล่าวหรือไม่
สำหรับการจับกุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณจุดเกิดเหตุ พบว่า น.ส.ชุติพร ได้เดินข้ามถนนจากฝั่งตรงข้ามมายังจุดจอดรถ โดยก่อนหน้านั้นได้วนดูเป้าหมายมาแล้วหนึ่งครั้ง และสังเกตว่ารถคันดังกล่าวไม่ได้ล็อกคอ จึงสบโอกาสเข้ามาลักรถออกไปโดยไม่มีผู้ใดเอะใจ จากนั้น นายไพซอล ผู้เป็นสามีได้ขี่รถจักรยานยนต์ตามมา ก่อนใช้เท้าถีบรถของกลางเพื่อพาหลบหนี
ต่อมาเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 คนได้ พร้อมสารภาพว่าที่ทำเพื่อหาเงินซื้อยาเสพติดและเที่ยวสงกรานต์ ก่อนจะนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ จำนวน 3 จุด ก่อนส่งตัวให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป