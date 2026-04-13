นราธิวาสกระหึ่ม! สงกรานต์ 2 วิถี สืบสานประเพณีงามผลักดันเศรษฐกิจชายแดน

นราธิวาส - ผู้ว่าฯ นราธิวาสนำทัพทำบุญรับสิริมงคล ณ วัดประชาภิรมย์ โชว์เสน่ห์วัฒนธรรมรดน้ำขอพร-ก่อเจดีย์ทรายสุดอบอุ่น ขณะที่สุไหงโก-ลก คลื่นมหาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวมาเลเซียแห่เล่นน้ำแน่น ดันเศรษฐกิจชายแดนสะพัด
วันนี้ (13 เม.ย.) บรรยากาศการเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นไปอย่างคึกคัก มี นายบุญช่วย หอมยามเย็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเนื่องในวันสงกรานต์ ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดประชาภิรมย์ เขตเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยนำประชาชนประกอบพิธีทางศาสนา จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย และร่วมพิธีกรวดน้ำรับพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและบ้านเมือง
ภายในงานเน้นการสืบสานอัตลักษณ์ไทยผ่านกิจกรรม อาทิพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูและเคารพรัก การก่อเจดีย์ทรายกิจกรรมสร้างความสามัคคีที่เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ตลอดจน การแสดงรำกลองยาว:สร้างสีสันความครึกครื้นสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างมาก
ทางด้านอำเภอสุไหงโก-ลก บรรยากาศงาน “OXYGEN นราธิวาส SUNGAIKOLOK MIDNIGHT SONGKRAN” ณ ถนนเจริญเขต ซอย 3 (ถนนน้ำบูดู) ซึ่งเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียตั้งแต่เมื่อวานนี้ เช้านี้ยังคงมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง โดยในพื้นที่มีปาร์ตี้โฟมสุดมันส์สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับวัยรุ่นและนักท่องเที่ยว ซึ่งสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างมาก