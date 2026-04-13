พลังศรัทธา! ปชช.หลั่งไหลสักการะหลวงพ่อแก่ วัดดุลยราม จ.สตูล เสริมมงคลรับปีใหม่ไทย

สตูล - ชาวพุทธทั่วสารทิศหลั่งไหลอาบน้ำสรงพระ-ปิดทอง “หลวงพ่อแก่” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสตูล ณ วัดดุลยราม ท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคสุดชื่นมื่น มุ่งสืบสานประเพณีและเสริมสิริมงคลในวันสงกรานต์ 2569
วันนี้ (13 เม.ย.) บรรยากาศเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ไทยที่จังหวัดสตูลเป็นไปอย่างคึกคัก โดยเฉพาะที่วัดดุลยราม (วัดหลวงพ่อแก่) ต.ฉลุง อ.เมือง จ.สตูล ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจสำคัญของชาวพุทธในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง พบว่ามีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากเดินทางมาพร้อมครอบครัว เพื่อร่วมประกอบพิธีสรงน้ำพระและปิดทองสักการะ “หลวงพ่อแก่” พระพุทธรูปโบราณอันเป็นที่เคารพศรัทธามาช้านาน
ภายในบริเวณวัดมีการตกแต่งสถานที่อย่างสวยงาม เน้นบรรยากาศที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมท้องถิ่นและความร่มเย็นทางจิตวิญญาณ เพื่อต้อนรับพุทธศาสนิกชนที่ตั้งใจเดินทางมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทย ประชาชนส่วนใหญ่ต่างสวมใส่ชุดผ้าไทยและเสื้อลายดอก สร้างสีสันและความชื่นมื่นให้กับการสืบสานประเพณีอันดีงาม
หลวงพ่อแก่ ถือเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามและมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองสตูลให้ความเคารพอย่างสูงสุด โดยในทุกปีช่วงเทศกาลสงกรานต์ วัดดุลยรามจะกลายเป็นจุดหมายหลักของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและศาสนา ช่วยกระตุ้นบรรยากาศการท่องเที่ยวในเขตตำบลฉลุงให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
นอกจากการทำบุญสรงน้ำพระแล้ว พุทธศาสนิกชนยังได้ร่วมกันสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในครอบครัวภายในพื้นที่วัด ซึ่งเป็นภาพความประทับใจที่แสดงถึงความกตัญญูและการส่งต่อวัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น ท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การเฉลิมฉลองวันสงกรานต์ในปีนี้เปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความสงบสุขตามวิถีพุทธอย่างแท้จริง