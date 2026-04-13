อัญเชิญ “พระสิหิงค์องค์นครศรีธรรมราช” พระพุทธรูปสำคัญของไทยออกสรงน้ำวันสงกรานต์

นครศรีธรรมราช - พระเทพสิริวชิรเวที เจ้าคณะภาค 16 นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ทำพิธีอัญเชิญพระสิหิงค์องค์นครศรีธรรมราช หนึ่งในพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทยออกสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลสงกรานต์
วันนี้ (13 เม.ย.) พระเทพสิริวชิรเวที เจ้าคณะภาค 16 นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดย นายกณพ เกตุชาติ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ได้มอบให้ นายอนุสรณ์ พงษ์เกษมพรกุล, นายฉัตรชัย อรุณสุวรรณกร และนายชิษณุพงศ์ สุวรรณ รองนายกเทศมนตรี รับหน้าที่ในการอัญเชิญพระสิหิงค์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญของประเทศไทย 1 ใน 3 องค์ จากหอพระประจำเมืองนครศรีธรรมราช บริเวณศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อนำไปให้ประชาชนชาวนครสระรรมราชสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลมหาสงกรานต์ 2569
เริ่มต้นจากพระเทพสิริวชิรเวที ได้สวดบูชาพระสิหิงค์และกล่าวขออนุญาตเทพยดาผู้ปกปักษ์รักษาหอพระประจำเมือง ในการอัญเชิญพระสิหิงค์ออกจากฐานชุกชีในซุ้มเรือนแก้วสถานที่ประดิษฐาน จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ได้ไขตู้อัญเชิญออกจากฐานชุกชี จากนั้นได้อัญเชิญต่อไปยังแท่นบุษบกที่กลางสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำในเทศกาลมหาสงกรานต์ โดยในปีนี้จะเปิดให้เมีการสรงน้ำเป็นพิเศษถึง 2 วันคือ 13-14 เมษายน 2569
ในส่วนของการเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชนเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้ปิดถนนราชดำเนินช่วงสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช สร้างอุโมงค์น้ำขนาดยักษ์ เพื่อให้ประชาชนเข้าเล่นน้ำขนาดใหญ่ที่สุด รวมทั้งในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีแห่นางดาน ซึ่งเป็นประเพณีโบราณแบบพราหมณ์ฮินดู ซึ่งเป็นประเพณีที่หลงเหลืออยู่เพียงที่เดียวในโลกที่นครศรีธรรมราช เท่านั้น